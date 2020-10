El resiliente y la estrella

La palabra que más le gusta a Pedro Sánchez es resiliencia. Es santo y seña del presidente y solo hay que recordar que incluso en su autobiografía “Manual de Resistencia” resumía su recorrido vital como “parte de un proceso personal de resiliencia”. Resiliencia, resilente, hasta ha dibujado las líneas del plan de recuperación con la coletilla de “resiliencia de la economía española”. Todo es resiliencia porque ese es el apellido de nuestro presidente, que se mira en el espejo y se refleja extraordinario: “(...) Uno tras otro los lugares comunes de nuestra vida política han sido derribados por un hombre: Pedro Sánchez”, dice el resumen del libro que publicó con prosa egocéntrica y de superhéroe a la altura de Trump. La resiliencia o “capacidad de adaptación de un ser vivo frente a un agente perturbador o a un estado o situación adversa” ha marcado los pasos de Sánchez.

El “agente perturbador” al que primero combatió fue al PSOE para ser elegido secretario general y, después, para regresar cuando en 2016 fue expulsado del liderazgo. Luego a partir de marzo fue el coronavirus y ahora ese “agente perturbador” se llama Madrid y, en concreto, Isabel Díaz Ayuso porque la presidenta le ha quitado a Sánchez el papel estrella de “Manual de Resistencia” y no puede consentirlo. Le ha salido respondona y le está ganando en la batalla por Madrid, de ahí el más que cuestionable estado de alarma. Por eso el no hacer caso a los técnicos de Sanidad de la Comunidad; por eso guiarse por el criterio de un Fernando Simón cada vez más cuestionado por gente del prestigio del doctor Cavadas, que no entiende cómo a una primera ola le sigue una segunda y quien fracasó en el control de la primera siga al frente. La Comunidad defendía un plan alternativo, el cierre por áreas de salud, y el presidente del Gobierno, que presume de diálogo, le dio dos opciones: o hacerle caso y confinar o estado de alarma.

Luego Illa bordó el papel de su vida cuando en la rueda de prensa -que dio tapando las convocadas desde Madrid y con la deslealtad de no advertirles antes del anuncio del estado de alarma- acusó a Ayuso de “no hacer nada”. Claro que no hizo nada porque “hacer algo” para el Gobierno significa hacer lo que Sánchez dice e implica que la Comunidad dé pasos en sentido contrario a su criterio y sin que exista un motivo que le obligue a cambiar de opinión, ahora que contagios y hospitalizados bajan. Ahora además que está demostrado que puede tener a Madrid en estado de alarma permanente porque el virus no entiende de fronteras e, igual que sale, entra cada día en Madrid con los millones de desplazamientos diarios hacia la capital.

Sería renunciar a sus convicciones, a su creencia constatada por el parón de estos días de que la economía de Madrid se para, y a eso la protagonista de “Manual de Resistencia”, que está dispuesta a “morir matando”, no se iba a prestar aunque tenga a un cansino a bordo como es Ignacio Aguado. Este es el culebrón de Madrid, una lucha de telenovela porque Pedro Sánchez quiere todo el poder y pretende recuperarlo a costa de los madrileños e incluso del propio líder del PSOE en la Comunidad, Ángel Gabilondo, que se había mostrado contrario a una intervención. Y las víctimas son los ciudadanos de Madrid, ninguneados, empobrecidos y señalados. Y somos los salmantinos, muy castigados económicamente por el cierre de Madrid.

Pero Sánchez sigue a lo suyo, en la resiliencia por anclarse en Moncloa con su colchón. Y el “agente perturbador” se llama Ayuso y también poder judicial, capaz de tumbar la orden que limitaba la entrada y salida de Madrid; capaz de pedir que se investigue a su vicepresidente; capaz de aplaudir al Rey; capaz de encerrar a los golpistas catalanes. Por eso PSOE y Podemos ya negocian la ley que quitará competencias a un poder judicial en funciones. Nadie puede hacer sombra a un presidente “brillante” -al mismo que firmó: “Me acordé de San Juan de la Cruz en Salamanca: ‘Como decíamos ayer...’”-y resiliente, muy resiliente, aunque el verdadero “agente perturbador” sea él.