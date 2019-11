Menos mal que el alcalde socialista de León eligió la Asamblea de la Confederación de Veterinarios que se celebró en el hotel Conde Luna para lanzar su propuesta de crear una autonomía con la provincia leonesa más Zamora y Salamanca, porque en otro escenario alguien se la podría haber tomado en serio. Entre gentes acostumbradas a tratar la mastitis, la tuberculosis, la brucelosis y otras enfermedades somáticas y mentales de las cabras, y en un hotel especialmente acondicionado para lunáticos, la ocurrencia de José Antonio Díez se asumió sin escándalos como parte del programa del encuentro.

Siendo geólogo, el alcalde de León intentó provocar un terremoto al resucitar una bandera que lleva enterrada desde los albores de la democracia, cuando se decidió reunir en Castilla y León las nueve provincias que habían quedado huérfanas de padres nacionalistas. El llamamiento a la rebelión de Díez ha sido acogido aquí en Salamanca con respeto, a pesar del rechazo unánime que provoca en todas las fuerzas políticas. Se ve que la carcajada iba por dentro.

Estamos ante el mismo primer edil que hace poco se rasgaba las vestiduras por los exabruptos de su correligionario Óscar Puente, empeñado en proponer la concentración de toda la actividad económica y social (la política ya la tiene) en Valladolid, para convertir al resto de Castilla y León en un erial. Parece que Díez ha encontrado en la defensa del Reino de León la mejor forma de contrarrestar el centralismo impenitente de su colega Puente. Y lo hace cayendo en el mismo pecado, porque su Reino soñado tendría capital, por supuesto, en la sede de la Legio VII Gemina, ya que “León tiene que alzar su voz y buscar alternativas para ser reconocida como se merece, es lo correcto y lo justo”.

Para los salmantinos, significaría pasar de depender como vasallos de Valladolid a doblar la cerviz frente a León. Vamos, que sería saltar de la sartén para caer en las brasas.

Pero bueno, incluso en el discurso de los menos cuerdos pueden aparecer perlas en forma de atinados análisis, y así acierta el alcalde leonés cuando afirma que en esta Comunidad no se ha trabajado en la vertebración del territorio y se ha llegado a un centralismo que provoca pobreza y despoblación. Desde luego, ese afán de recentralización en Valladolid que tiñó las dos últimas legislaturas de Juan Vicente Herrera no ha contribuido a crear sentimiento de pertenencia a la Comunidad, ni en León, ni en Salamanca, y supongo que menos aún en Zamora, la gran perjudicada por la despoblación galopante. No hay más que repasar las estadísticas de pérdida de funcionarios de la Administración regional en estas provincias frente al crecimiento en Valladolid, para comprobar la dañina influencia de la política de concentración emprendida por los dos últimos gobiernos de Herrera con la excusa de la crisis de 2008.

Lo que le pasa al alcalde del PSOE es que se ha equivocado de partido. Debió presentarse por la Unión del Pueblo Leonés, que sacó un 7% de los votos en las últimas municipales, defendiendo siempre el Reino de León pero ya muy lejos de ser aquella formación que decantaba la balanza en el Ayuntamiento de la capital, circunstancia que aprovechaban algunos de sus concejales para forrarse.

Aquí en Salamanca la UPL y el Partido Regionalista del País Leonés (PREPAL) no llegan a seiscientos votos en las elecciones, así que las posibilidades de que la propuesta de esta verdadera alianza de pobres conquiste el corazón de los salmantinos se antoja meridianamente imposible.

Puestos a romper la Región, lo mejor sería juntar a León, Zamora y Salamanca con Dinamarca, Suiza o Luxemburgo, para tener algo jugoso que repartir, pues los de la Raya estamos desde hace décadas a la última pregunta y nuestra capacidad financiera e industrial, por poner dos ámbitos esenciales de la economía, deja mucho que desear.

Dejemos pues que las cabras produzcan leche y los veterinarios cuiden de sus ubres, que los políticos de la Junta vuelvan a preocuparse por las otras ocho provincias y los alcaldes reivindiquen dinero para parques y jardines.