El que faltaba en el circo

Aunque parezca increíble llevamos sólo 11 días de Gobierno de Pedro Sánchez que suenan a eternidad. Y esas menos de dos semanas han dado para crear un Ejecutivo con 23 miembros, el más amplio desde la época de Suárez -entonces justificado por la fragilidad de España y ahora por el ego del presidente-; también para atentar contra la separación de poderes al nombrar fiscal general del Estado a la ministra de Justicia incluso cuando aún no había cedido su cartera; para comprobar además cómo el Gobierno respalda por intereses electorales al inhabilitado Quim Torra; también para dejar barbaridades como que “los hijos no son de los padres”, dentro de la movida del ‘pin parental’; o para anunciar el cambio del Código Penal a conveniencia de los socios separatistas de Pedro Sánchez.

Y por supuesto en esta máxima de “un día, una polémica”, los 11 de Gobierno también han dado para crear un lío internacional sobre Venezuela que puede dejar a España aislada de Europa porque Pedro Sánchez comparte las mismas tesis sobre Guaidó que países tan ‘democráticos’ como Rusia, China e Irán. Ellos son ahora mismo nuestros “aliados”.

Juan Guaidó recibe estos días el “firme” apoyo de la Unión Europea con reconocimientos de jefe de Estado y, en cambio, vive el mayor desprecio del Gobierno de Pedro Sánchez, que prefiere verse a escondidas con Delcy Rodríguez, “madurista” que tiene la entrada prohibida en suelo de la Unión Europea.

También esos 11 días han permitido comprobar la fobia de Pedro Sánchez a informar - no quiere ni el “plasma” que tanto criticaba de Rajoy- y ese rechazo a explicarse ante la sociedad se extiende también a ministros como Ábalos, que se atreve a marcar las agendas de los periodistas con preguntas que interesan al Gobierno. Para él desde luego no son aceptables aquellas sobre su encuentro con Delcy Rodríguez, más que nada porque él lo había negado horas antes, y prefiere, sin duda, que los periodistas se interesen por la Declaración de Emergencia Climática que ha aprobado con tanta urgencia ese Consejo de Ministros cambiado de viernes a martes para dejar muda a la oposición. Vamos hacia una sola voz a velocidad de vértigo.

Cada jornada supera a la anterior y la sociedad lo encaja porque Pedro Sánchez ha conseguido anestesiarla a base de barbaridades. Una polémica al día y así la de 24 horas después disuelve como un azucarillo a la anterior. García- Page, que demostró ayer en Onda Cero que no manda nada en el PSOE, defiende que no se puede tener a la sociedad tan tensionada, e instaba a Pedro Sánchez a tender puentes con partidos constitucionalistas para frenar el sobresalto constante de estos 11 días.

Pero a Pedro Sánchez le va bien así. De hecho, para que crezca esa montaña de despropósitos, acaba de sumar al circo del Gobierno sanchista al showman Zapatero, cada vez más alejado de lo que debe representar un expresidente y más cerca de la figura desastrosa de Mister Bean. Por si no fuera bastante un Gobierno con el matrimonio Podemos, ahora tenemos el buenismo de Zapatero y su Alianza de Civilizaciones en estado puro. Pedro Sánchez se lo ha sacado de la chistera para blanquear su política: Zapatero defiende la Venezuela de Maduro, igual que Podemos; la modificación del Código Penal porque dice que rebajar las penas de los presos del “procés” desinflama la crisis catalana (afortunadamente no aplica de momento lo mismo a los asesinos y violadores); y se deshace en elogios a Otegui. No tuvo bastante con hundir al país convirtiendo a la prima de riesgo en una más de la familia, que ahora vuelve a la política con la alfombra roja tendida desde Moncloa. Encima a Zapatero, encantado de conocerse y sin miedo al ridículo constante, no le dan fobia los medios de comunicación y se está convirtiendo en la imagen patética exterior de España.

En este caos de la izquierda solo nos queda Felipe González: quién iba a decir que se le acabaría echando tanto de menos.