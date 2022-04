El presidente tiene razón

AL Gobierno le gusta tenernos entretenidos y que pensemos poco, por eso ahora nos ha sorprendido con la cantidad de sal que debe llevar el pan. ¿Que alguien lo prefiere más salado? Se siente: no hay sabor al que no nos acostumbremos con el paso del tiempo. Luego, si quiere Garzón, tomaremos solo leche entera o si es más de su agrado, de soja. Cenaremos las calorías que nos diga y si no le parece bien que nos tomemos un refresquito, pues que nos los retire. Somos unos mandados. Garzón nunca ha negado que fuera comunista, al revés, y por eso da pasitos para igualarnos a todos en la miseria, en este caso de la falta de sal, que está dentro de su competencia. Mañana a lo mejor nos prohíbe el café, le tentará que sea con sacarina y quizás solo pueda ser uno y después de comer. Y aguantaremos. Y lo asumiremos porque es por nuestro bien. Por nuestro bien era que permaneciéramos en casa en la pandemia y lo asumimos sin rechistar, igual que el cierre del Congreso. Luego unos señores, que son los jueces, dijeron que era inconstitucional, de ahí que Sánchez sume otra prioridad a la de la sal, la de renovar el Consejo General del Poder Judicial, que también amenaza con tumbar la Ley Trans. Es increíble que unos jueces se atrevan a sugerir que si una ‘trans’ participa en una competición deportiva, las mujeres no transexuales se pueden ver perjudicadas al ser menos fuertes. Es increíble que puedan llegar a cuestionar la protección de menores porque permita a los 14 solicitar la rectificación del sexo en el registro. Jueces...

Por nuestro bien tampoco opinamos sobre casi nada. En reuniones con amigos, sí, o con familia, o en el bar, pero hasta ahí. Nos mima tanto nuestro presidente que piensa por nosotros y por aquellos a los que votamos para que nos representaran. En España estamos todos tan unidos que habla uno en nombre de los demás, y ese es Sánchez, que hasta marzo llevaba ya 119 decretos leyes, casi 3 por semana. Y luego explica en el Congreso lo que ha hecho y si no le dan la razón, se enfada, y dice que la oposición está de no. Por decreto exhumó a Franco, también alargó el permiso de paternidad o aprobó el programa de activación de empleo.

Por nuestro bien, el presidente decide sobre la política exterior sin dar explicaciones ni a sus ministros y si le llevan la contraria hasta los socios de Gobierno o no refrenda sus pasos el Congreso, le da igual, que él se reúne con el rey de Marruecos y sella el pacto que no conocemos los españoles.

Todas las preocupaciones se las lleva nuestro presidente. Y nuestro presidente nos miente pero seguro que es para protegernos. Por eso nos dijo que el IVA de las mascarillas no se podía bajar; por eso no hace caso a que la Unión Europea permita que ese impuesto se quede al 0% en alimentación; y por eso ahora nos dice que estaría feo bajar impuestos cuando no lo hacen otros países de la Unión Europea, como si fuera verdad y como si le hubiera importado lo que hicieran los demás con la luz o el gas. Y por eso, porque sabemos que es por nuestro bien, le permitimos el cachondeo con las mascarillas, porque parece que tira una moneda al aire para ver si hoy toca que la llevemos en el interior, exterior, en ambos o en ninguna parte. Igual que le permitimos que nos mintiera con ese comité de expertos de pandemia que nunca existió ni existe. Eso sí, nadie puede dudar de que nuestro presidente es un hombre de palabra con algunos, como por ejemplo con Bildu. Igual que Iglesias mantiene que no es una persona fiable, con los de Otegui se ha comportado siempre de una forma extraordinaria: ya no quedan prácticamente presos que acercar al País Vasco y eso lo ha hecho sin importarle pisotear a las víctimas de ETA.

Y no está en duda de que objetivo que tiene, lo cumple. Le da igual la falta de consenso, que él saca adelante sus leyes, como la de Educación: ¿qué más da que la debatiera consigo mismo? La de la Eutanasia: ¿qué importa que la tramitara como proposición no de ley para saltarse al Consejo de Estado? El Plan Hidrológico: ¿qué importa que la mayoría del Consejo del Agua esté en contra? Será por decreto y punto.

Feijóo acude con medidas económicas a la reunión con el presidente y se encuentra con que lo único que le interesa a Sánchez son los jueces. Pero la reunión fue muy cordial y eso es estupendo porque significa que no hay acuerdos pero se sonríen. El presidente ya ha engañado a Feijóo cuando le prometió en Palma bajar impuestos y le dejó en evidencia al filtrar a un periódico sus propuestas. Feijóo aguantó estoico pero ojo porque él no es Casado, bien lo sabe Yolanda Díaz.

Pactar con Sánchez no es pactar con el PSOE: es jugársela con un trilero que hasta ahora siempre gana.