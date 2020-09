El presidente está para broncas

La presidenta de Madrid se ha apuntado un tanto importante al convocar a sus homólogos, los presidentes de Castilla y León y Castilla-La Mancha para adoptar medidas coordinadas en Educación, Sanidad o Transportes y luchar de forma más efectiva contra la propagación del coronavirus.

No me provoca especial admiración Isabel Díaz Ayuso, pero esta iniciativa es muy acertada en vista de que el trilero que tenemos por presidente del Gobierno está haciendo dejación de funciones y ha dejado a las comunidades solas y sin que nadie coordine la gestión de la crisis sanitaria, económica y social. La ministra de Educación se ha lavado las manos y el de Universidades ha hecho lo mismo. Celaá ha tenido la desfachatez de decir que no tiene competencias, que la Educación está transferida y el ministro de Universidades ha vuelto a desaparecer, dejando a los rectores a su libre albedrío.

Garantizar la igualdad de los ciudadanos, independientemente del territorio en el que vivamos, corresponde ineludiblemente al Gobierno. Pero Sánchez está en otros menesteres. Debe ser más importante intentar cambiar las leyes para satisfacer las locuras secesionistas de los que quieren romper España porque, en gran medida, de ellos dependen que el presidente se mantenga en el Gobierno con unos presupuestos que no sean los del PP.

También tiene que dedicar un gran esfuerzo y tiempo en contener a la fiera comunista. Ayer, Pablo Iglesias contó que tuvieron una bronca descomunal por no desvelarle dónde estaba el rey emérito.

Cuando el presidente del Gobierno levantó el estado de alarma nos dijo: ¡hala, que hay que salir a la calle a disfrutar de la nueva normalidad! Al poco tiempo los rebrotes empezaron a repuntar. Lógico, pasamos de estar prácticamente encerrados en casa y tener restringida la libertad de movimientos a recuperar la ansiada libertad alentados por las palabras del presidente, que parece que tenía demasiada prisa por abandonarnos a nuestra suerte.

“Hemos vencido al virus”, dijo Pedro Sánchez, atribuyéndose la heroicidad que no han conseguido ni epidemiólogos ni virólogos. Osadía no le falta. Nosotros nos lo creímos porque teníamos también muchas ganas de salir a la calle, de movernos y de relacionarnos.

El presidente más inepto de la historia se desentendió de todo para marcharse con libertad de vacaciones y dejó la gestión del virus en manos de las 17 comunidades autónomas. En ningún país tan descentralizado como puede ser el nuestro, el Estado se ha inhibido tanto. En Alemania el control está en manos de los länder, pero hay unas directrices comunes para todos los estados federales y sobre todo, Merkel, consciente de la importancia de invertir para contener el virus, ha apostado por dotar de un presupuesto extraordinario a la Sanidad.

Aquí, Pedro Sánchez ni siquiera dotó a las comunidades de las herramientas jurídicas para poder aislar un territorio sin necesidad de acudir al estado de alarma o al juzgado, tal y como se comprometió tras el polémico y prolongado estado de alarma.

Los temporeros llegaban sin ninguna prueba y se hacinaban en viviendas con escasas medidas de seguridad. Entradas sin ningún control por los aeropuertos españoles, que por supuesto siguen dependiendo del Ministerio de Fomento. Hemos sido uno de los pocos países en el que no ha habido prácticamente ninguna medida sanitaria.

Las comunidades se han defendido como han podido, no sin dificultades para obligar a cumplir cuarentenas y para impedir la libre circulación cuando los brotes dejaban de ser controlables.

El presidente ha estado silbando, pero hace falta una coordinación para que todos los territorios tengan las mismas herramientas en la lucha contra la pandemia. Hace falta que alguien vele por la solidaridad interterritorial porque, de lo contrario, habrá ciudadanos de primera y de segunda para hacer test, PCR o para conseguir las ansiadas vacunas. Y en vista de que el Gobierno ha preferido ausentarse, bienvenido sea el entendimiento entre Isabel Díaz Ayuso, el socialista Emiliano García Page y Alfonso Fernández Mañueco.