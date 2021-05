El PP, la ambición y el oportunismo

Andan las aguas revueltas en el PP de Salamanca, otrora un remanso de paz y, desde hace décadas, una máquina de ganar elecciones. Como casi siempre, hay dos bandos a la gresca y se busca una tercera vía, que a veces existe y en este caso habría que inventar.

La bronca la ha promovido la dirección nacional como parte del intento de Pablo Casado por barrer a quienes en su día se decantaron en las primarias por su ‘enemiga’ Soraya Sáez de Santamaría, para acabar de paso con cualquier atisbo de oposición interna. Salamanca, con Alfonso Fernández Mañueco e Iglesias al frente, militó en el bando sorayista y esa legítima elección no la perdona el casadismo en el poder.

No por habitual deja de ser menos estúpido el empeño de los partidos por fumigar a todo dirigente que haya militado en la facción opuesta en unas elecciones internas. Es una práctica que se ha venido aplicando de manera inexorable en las dos grandes formaciones tradicionales, PSOE y PP, y que incluso han copiado de manera inmisericorde en Podemos o Ciudadanos. No existe el olvido ni el perdón tras las refriegas en el seno de los partidos, y el castigo se aplica a rajatabla no solo a los cabecillas del bando perdedor, sino a todos aquellos que demostraron algún signo de simpatía por el ‘enemigo’ e incluso a quienes se mostraron tibios o neutrales en la refriega.

Quien gana las primarias solo quiere a su alrededor a los más fieles devotos que hayan arriesgado su carrera defendiendo con uñas y dientes al nuevo y amado líder. De esta forma, los partidos se rompen y se convierten en escenario de una cacería inclemente entre compañeros, con el resultado de la pérdida de una buena parte de la militancia más comprometida, con más experiencia y mejor trayectoria de gestión.

Casado ha encomendado a Teodoro García Egea la misión de barrer de la faz de la tierra a los sospechosos de sorayismo y los movimientos en el PP de Salamanca responden al proyecto de colocar a afines a Casado en la dirección provincial y de paso debilitar el liderazgo de Fernández Mañueco en Castilla y León para intentar derribarlo como número uno del partido en la Comunidad.

García Egea, consumado especialista en el lanzamiento de huesos de aceituna, no ha sido dotado por la naturaleza con una adecuada capacidad de análisis estratégico, carece de habilidad negociadora y ni siquiera tiene el mínimo tacto para manejar los equilibrios internos de un partido. Así que ha rebuscado en Salamanca entre los más trepas del PP provincial, acompañados de algunos pardillos a los que entre unos y otros han engañado para sumarse a una posible candidatura casadista, y entre todos se han inventado la historia de un partido en ruinas y han alzado la bandera de una renovación que no se ve por ningún lado.

Son los mismos que vienen ocupando desde hace décadas escaños en el Senado, en la Diputación, en los ayuntamientos y en las Cortes regionales y que han participado de forma activa en el día a día del PP salmantino. No son caras nuevas, no proponen nada diferente, no pueden criticar la gestión que ellos mismos han venido protagonizando en los últimos años y lo único que les une es la ambición y el oportunismo. Un debate interno serio y leal les hubiera llevado a plantear su alternativa de forma abierta y con el conocimiento de las estructuras del PP provincial y regional, mientras que Bienvenido de Arriba, Salvador Cruz, Chabela de la Torre y el resto de supuestos casadistas han actuado en la sombra y de espaldas a quienes confiaron en ellos para importantes puestos de responsabilidad en el partido y en las instituciones.

Es una riña estúpida, como tantas otras cacerías que mantiene García Egea en toda España y que constituyen uno de los grandes obstáculos para que el PP se consolide como alternativa al sanchismo. En La Moncloa se estarán partiendo de la risa.