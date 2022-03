ABRO twitter y leo al amigo Felipe Blanco, un buen tipo, aunque para mi gusto con un pequeño defecto que se le puede perdonar cuando no se pone demasiado pesado: es barcelonista acérrimo e incurable. Pero vamos a lo importante, Felipe escribe: “Al tal Manuel Hernández, presidente de la plataforma se le está viendo el plumero. Este hombre con su plataforma no busca el bien de los camioneros, busca encender el país, aprovechándose de las necesidades del sector”.

Este tuit, seguido de un interesante hilo, no lo escribe alguien ajeno a las carreteras que observa la jugada cómodamente sentado en una butaca del estadio donde los representantes más legítimos del sector y la ministra de Transportes acaban de jugar su partido y han llegado a un aceptable empate en el marcador. Felipe se ha pasado media vida encerrado en la cabina de un camión. Es uno de esos humildes camioneros salmantinos que a pesar de sufrir con virulencia las vicisitudes del aumento del precio del combustible y otras que venía arrastrando su oficio, acepta el acuerdo del Gobierno con el Comité Nacional de Transporte por Carretera (CNTC), el órgano que representa a las asociaciones mayoritarias de trasportistas como CETM y Fenadismer para paliar la subida del precio del gasóleo y poner fin a los paros.

En consecuencia, a Felipe le gustaría poder seguir trabajando tras varias semanas y no causar más molestias a la población, tras varios días observando como los compinches de Manuel Hernández apostados en los andenes de las carreteras ejercían de una manera tan extraordinariamente democrática el derecho a la huelga que también cabía dentro de su reivindicación la necesidad de arrojar piedras sobre los camiones de otros compañeros que seguían trabajando o rajarle armados de navajas, como patilleros de Curro Jiménez, las ruedas de sus camiones mientras dormían.

“Ni aun dándole soluciones -termina escribiendo Felipe en su hilo- que no son todas, cierto, pero no puedes tener a un país parado más de dos semanas, está claro que lo que busca es montar jaleo y sacar provecho, vamos que lo veo presentándose a algunas elecciones. Patético. A mí, como camionero, este tío no me representa”.

Mucho me temo que las sospechas de Felipe también comienzan a representarnos a una gran mayoría de los españoles.