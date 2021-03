Se levantó con el pie izquierdo y contra eso no hay nada que hacer. El vicepresidente de la Junta tuvo una mala noche del domingo al lunes y salió de casa decidido a mantener las restricciones en todo lo alto, contra viento y marea. Su numantina resistencia al cambio convirtió el Consejo de Gobierno extraordinario en un batir de olas contra el muro de la intransigencia. Casado e Igea aferrándose a la prudencia y Mañueco pidiendo árnica para la hostelería... Casi cuatro horas de tensión, voces, súplicas... y un combate con resultado incierto.

Igea salió a contarlo y lo contó a su modo. El vice anunció que no había árnica para la hostelería, las grandes superficies y los gimnasios, como se preveía. En esa rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno a la que llegó sin resuello y con cara de cabreo, Igea informó de un nuevo cambio de criterios para desescalar, el enésimo giro de una Junta: tendrá que bajar del 35% la ocupación de UCIs de media en la Comunidad para relajar las actuales restricciones del máximo nivel. Y marcó el próximo lunes día 8 como punto de referencia para decidir si hay o no hay desescalada general.

No era eso lo pactado en la tormentosa reunión de consejeros, o no era al menos lo que habían entendido los del bando pepero, que salieron ayer a dúo (Suárez Quiñones e Ibáñez) a los medios de comunicación para confirmar que la Comunidad bajará del nivel 4 plus al nivel 4 sin plus a las doce de la noche del domingo, dejando claro que ese paso está decidido y se publicará de inmediato en el BOCYL, a no ser que de aquí al domingo se produzca un estancamiento o un empeoramiento de las UCIs.

La imagen de este desbarajuste revela que la Junta funciona por momentos como dos gobiernos, algo parecido, a otro nivel, a lo que ocurre en Madrid con el pulso continuo entre sanchistas y podemitas.

Lo que no se entiende, a estas alturas de la contienda, es por qué el presidente Fernández Mañueco no pone a Igea y a Casado en su sitio, que a tenor de los resultados y las libertades que se toman no debería ser otro que el banquillo. Cuando los máximos responsables de la lucha contra la pandemia en Castilla y León han cosechado a lo largo del último año los peores resultados en cuanto a contagios y fallecimientos, después de aplicar las medidas más restrictivas (y más dañinas para la economía), lo sensato sería dar paso a otros gestores más capacitados, con mejor tino a la hora de aplicar las restricciones.

Puede ser que Mañueco no se sienta con fuerzas para echarle un pulso a Igea, a pesar de que el vicepresidente ha perdido el apoyo de su partido tanto en Castilla y León como a nivel nacional, tras enfrentarse y perder las primarias contra Arrimadas.

Porque tampoco Mañueco se puede sentir muy fuerte cuando desde la sede de Génova 13 (pendiente de traslado) le han abierto un expediente y maniobran para apartar a su gente y colocar a casadistas en los próximos congresos provinciales. Ese ataque de la pareja Casado-García Egea se está produciendo incluso en Salamanca, donde el campeón de los pipos de aceituna ha reclutado un grupete de díscolos para asaltar la Presidencia provincial del PP que ostenta Javier Iglesias.

Una operación torpe, con cargos de segundo nivel, de la que tampoco hay que escandalizarse, porque forma parte de la dinámica habitual de los partidos en España, al menos desde la instauración de la moda de las primarias. Cuando un dirigente como Mañueco se posiciona en las primarias con el candidato perdedor (Soraya Sáez de Santamaría), el ganador se toma su venganza. A corto o a medio plazo, pero se la toma.

Así que toca aguantar por mucho tiempo a la pareja Igea-Casado y sus escalofriantes golpes de timón. Sería divertido si no nos fuera en ello la vida y la hacienda.