El pacto trampa de Sánchez

Mañana lunes les toca volver a trabajar a los empleados de la industria y la construcción. En Salamanca tampoco se espera una gran avalancha de personal, porque industria tenemos poquita y la construcción no atraviesa su mejor momento. Pero serán unos miles de currantes y se notará una cierta recuperación del tráfico y de la presencia de ciudadanos por las calles.

Tras casi un mes de cuarentena, ha llegado el momento de poner a prueba la capacidad de la economía española para recuperar la actividad, que no la normalidad. Deberíamos estar satisfechos de haber llegado a este punto en la lucha contra la pandemia, y lo estaríamos si no fuera porque el Gobierno socialcomunista no ha hecho los deberes.

Antes de enviar a millones de españoles a sus puestos de trabajo, eran preceptivas dos condiciones que el Ejecutivo presidido por el Doctor Sánchez no ha cumplido: primero, habría que haber realizado test masivos a la población para detectar a quienes están infectados pero no tienen síntomas y ponerlos en aislamiento voluntario. Y segundo, habría que haber comprado material de protección suficiente para impedir que la vuelta al trabajo se convierta en otra orgía de propagación del virus, como lo fue la muy coronavírica celebración del 8-M, recomendada y patrocinada por el Gobierno.

No han podido preparar la vuelta a la actividad porque esta cuadrilla de ministros y ministras con nula experiencia y exceso de carga ideológica feminista y comunista ha sido incapaz de comprar o instar la fabricación de test suficientes para hacer pruebas masivas y no han podido conseguir ni han repartido mascarillas suficientes para entregarlas a quienes mañana son enviados a sus puestos de trabajo sin más protección que su propio miedo. Perdieron un mes negando la evidente gravedad de la pandemia y han perdido otro pidiendo sangre, sudor y lágrimas, sin ofrecer a cambio mascarillas, trajes de protección y test. Para colmo, el ministro filósofo dice que habrá mañana diez millones de mascarillas para repartirlas en el metro y el autobús, pero al mismo tiempo pide que se vaya al curro a pie o en coche particular. Si en las farmacias no hay mascarillas ni guantes, ya nos explicará Illa (tiene toda la jornada de hoy domingo para hacerlo) cómo van a conseguir protección los trabajadores.

La Junta de Castilla y León, como explicó ayer la consejera de Sanidad, no tiene información alguna del reparto de material ante la jornada de mañana. Como tampoco la tienen las empresas, a las que el Gobierno del irresponsable Sánchez ha adjudicado la responsabilidad de velar por la salud de sus trabajadores sin dotarles de medios para ello.

Pareciera que no, pero a Sánchez comienza a preocuparle la evolución de la enfermedad. No por los dieciséis mil muertos, sino porque ve peligrar el colchón de La Moncloa. Es demasiado el hedor del desastre como para taparlo con los fuegos de artificio orquestados por Iván Redondo y sus palmeros mediáticos.

Así que el Doctor No es No va a mover ficha. Esta semana toca ponerse el traje de hombre de Estado para patrocinar una reedición de los Pactos de la Moncloa... ‘al estilo Sánchez’.

Atentos a lo del estilo, porque de la mentira solo puede surgir la trampa, y la marca de ‘Casa Sánchez’ es el embuste, al que siempre ha sido fiel nuestro amado presidente. Por supuesto que Pedro e Iván no van en serio con lo de los pactos. Se trata de una añagaza, un ardid, una ballesta con un gran trozo de queso y una banderita de España a modo de cebo. Sánchez tiene las mismas intenciones de llegar a un acuerdo con el centro derecha como de reconocer el mínimo error en la calamitosa gestión de la crisis. Pero ahí está el cepo, y a ver cómo lo lidia la oposición.

Inés Arrimadas ya ha abierto los brazos de Cs, de forma un tanto insensata, a esos nuevos Pactos de la Moncloa que fue la primera en defender. Parece insensato decir sí de antemano a una propuesta que llegará envuelta en celofán pero cargada de veneno, como corresponde a un camelo de tomo y lomo. Pero aún está a tiempo de rectificar.

Lo mismo vale, pero en sentido contrario, para Pablo Casado. Ha desechado la propuesta del presidente del Gobierno sin ni siquiera examinarla, en un claro fallo de estrategia. Aunque sea cierto como la luz del día que se trata de un pacto trampa, aunque la propuesta de acuerdo haya sido diseñada para echar sobre el PP la responsabilidad del fracaso en la lucha contra la pandemia y aunque Sánchez no tenga ninguna intención de pactar, el PP no puede dejar de comportarse como un partido de gobierno con sentido de Estado. Y eso supone aceptar el diálogo y plantear su propia alternativa de acuerdos, una alternativa que implicaría, por supuesto, mandar a su chalet a Pablo Iglesias y su corte bolivariana, y formar un equipo de verdaderos expertos en gestión, ante el formidable reto de salvar la economía nacional de la ruina. Un Gobierno creíble ante Europa y alejado de los clichés ideológicos de la izquierda radical y el comunismo. España necesita un Ejecutivo de concentración y el PP debería pensar en el bien de los españoles, sin caer en el cortoplacismo electoralista. Sánchez no lo aceptaría, pero esa sería su responsabilidad.