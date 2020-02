Subo al autobús urbano y me bajo en mi parada con otra vida a cuestas. Una mujer de mirada clara, abrigo verde y pañuelo al cuello a juego decide que en ese preciso instante yo soy su confidente. Y me pasa a menudo, lo quiera o no, esperando siempre en mi interior estar a la altura en la improvisación comunicativa. Es prodigioso el mecanismo humano por el que un desconocido o desconocida, decide contar datos relevantes, reservados, de su vida en el corto trayecto del Mercado a la estación de autobuses. Y nos arrojamos sin red sobre la persona de al lado. No creo que siempre salga bien, pero yo soy incapaz de no interesarme sinceramente por su pena o su alegría. No sé cómo pasa y me habla de su marido largamente enfermo, de lo que acaba de comprar a su hijo, de su pasado en Ciudad Rodrigo, donde murió su hermano y su padre administraba las propiedades de un acaudalado conde. Y tiene nietos que le dicen que quieren una mujer como ella, sin amigas, porque siempre está en casa.

Si no fuera porque voy volada a una rueda de prensa, cogería a esa mujer del brazo y me sentaría con ella a escucharla. Sugiero un servicio en el propio autobús, con una mesita de por medio, de escuchador público; como en el Ave pero sin móviles, solo atentos a una conversación. Un servicio antisoledad que llegue a todos los rincones en bus, como el banco y las bibliotecas. O mejor una unidad de emergencia con soporte vital del ánimo, de los sentimientos, de la percepción de otras vidas. Porque hay síntomas declarados, alertas continuas sobre la necesidad de comunicación.

No me consuela que un gran hermano mundial, cotilla y manipulador, disponga a su gusto de nuestro big data, porque estoy convencida de que la elevada altura de sus datos me alejan de la prioridad de conservar mi humanidad, de mi condición de percibir al otro.

Decía Kapuscinski que el siglo XXI era el siglo del otro. No recuerdo yo la cita, sino la directora polaca Joanna Kros-Kraussen en su intervención en la Filmoteca para presentar la vida postraumática de dos mujeres devastadas por la tragedia del genocidio de Ruanda en 1994. El otro siempre ha tenido muchas formas, protagonista del espíritu creativo del cine y la literatura; el prójimo de la creencia católica quizá sea la más extendida, sobre todo. Italo Calvino lo incluyó, junto a la interdependencia, entre las especificaciones del arte de la literatura en sus propuestas para este milenio. El otro habita entre nosotros, da igual que lo separen los 14,5 kilómetros del Estrecho, las letras de los bloques de nuestros pisos o el asiento de un autobús. Fronteras eternamente rotas por el calor humano.

No quiero que la distancia corta me nuble la vista ni el entendimiento. Soy Siri y Alexa a la vez, pero real. Con calorcito, sonrisa y cómplices lágrimas contenidas.