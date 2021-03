El ocaso de Iván el Terrible

El fracaso de la moción de censura en Castilla y León supone el último fiasco en dos semanas negras para los estrategas de Ferraz y Moncloa, comandados por el CEO de Producciones Redondo, que no es otro que el tal Iván. Un artista de la fabulación política con fama de infalible, un consumado fabricante de fantasías que rescató al socialista Pedro Sánchez de las alcantarillas para llevarlo a las cimas del partido y del Gobierno de España.

Su trayectoria impecable le había conferido a Redondo esa aura de triunfador propio de los genios del marketing político, pero acabamos de comprobar que también Iván el Terrible comete terribles equivocaciones y es capaz de llevar a su jefe el Doctor Sánchez a fracasar por triplicado, demostrando la misma abismal incompetencia que los asesores de Pablo Casado o Inés Arrimadas, por poner dos ejemplos de política errática.

En Castilla y León, entre Redondo y el ministro Ábalos, colocado esta vez al frente del equipo de ‘lumbreras’ de Ferraz, han hecho el ridículo más espantoso. El destrozo para sus colores ha alcanzado el nivel de las grandes gestas: han conseguido quedar como rastreros y oportunistas engatusando tránsfugas de Ciudadanos, han arrojado a los pies de los caballos a Luis Tudanca, al que obligaron a presentar la moción-trampa en contra de su voluntad, han dejado claro a los castellanos y leoneses que el PSOE no respeta esta tierra y que para ellos representa tan solo una pieza en el tablero de su parchís político, para comerle los sillones al contrincante aunque sea a costa de torpedear la gestión para salir de la crisis, y finalmente, han cosechado como único triunfo la cabeza de una pobre pardilla del Grupo naranja a la que han llevado a la vergüenza de la traición sin premio.

Se puede hacer más daño y perder más reputación en menos tiempo, pero para ello Rendondo, Sánchez y Ábalos tendrían que haber hecho un cursillo.

El ministro de Fomento no está para estrategias, mociones y conquistas. Al amigo de Delcy, la de las maletas de Barajas llenas de precioso contenido, le toca de nuevo estar a la defensiva, porque la oposición ha pillado cacho con el escándalo de la línea aérea Plus Ultra y está muy ocupado buscando explicaciones. Aparte de mentir días atrás diciendo que no tenía nada que ver con el asunto, ayer Ábalos no tuvo otra salida que mentar a Rajoy y Aznar para no hablar de aviones. En los próximos días se reunirá con Producciones Redondo para diseñar las diez o doce versiones habituales sobre el incidente, como ya hicieron en el caso de la vicedictadora chavista. Entonces les funcionó la táctica, porque mintió tanto y de tan diferentes formas sobre su encuentro con la dulce Delcy que los españoles acabamos por tomarnos a cachondeo lo que era un incidente internacional de suma gravedad: recibir a una persona cuya entrada estaba prohibida en España y en la UE dentro de las sanciones al régimen opresor venezolano.

Ya veremos si con el ‘affaire’ Plus Ultra la jugada les vuelve a salir redonda. Lo tienen un difícil para explicar por qué el Gobierno sanchistacomunista le ha regalado 53 millones a una compañía en bancarrota, con cuatro aviones de pacotilla, con un volumen de vuelos que representa el 0,3% del total nacional, y que no se ha visto afectada por el coronavirus porque ha seguido volando lo mismo: nada. Una sociedad llena de sombras y agujeros, propiedad casi al cincuenta por ciento de dos amigotes de los jerarcas chavistas, con uno de los socios principales recién condenado por eludir al fisco, y que, en resumen, no cumplía ni uno solo de los requisitos para recibir esa morterada de millones. Un dinero que llega de Europa y el Gobierno tenía que repartir entre empresas afectadas por la pandemia, que no es el caso de Plus Ultra.

Hay quien se teme que esos millones hayan seguido el mismo camino que los lingotes de oro de Barajas, e incluso se sospecha que la pasta retornará en contratos con las neuronas y el resto de terminales nerviosas de Podemos.

Si el Congreso aprueba la Comisión de Investigación que pidió ayer el PP, nos vamos a divertir.