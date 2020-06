Peculiar manera hemos tenido de comenzar este año el verano, coincidiendo con el comienzo también de la nueva normalidad, con buen tiempo, las playas llenas, las piscinas (allí donde las han abierto), las terrazas, los bares, los restaurantes... pero no tanto como otras veces, sino hasta donde el aforo permitido da de sí conforme a las normas de seguridad e higiene que la salud pública exige como garantía, además, de que las novedades tengan su efecto y no queden en nada. Hemos empezado bien el nuevo verano, a ver cómo termina, porque está todo tan en el aire que puede esperarse, entre lo mejor y lo peor, cualquier cosa. Salir adelante depende de todos, de que sepamos o no respetar las normas de convivencia y el uso adecuado de lo común, guardando entre otras cosas las distancias, objetivo nada fácil (pero no imposible) de alcanzar dentro de una sociedad incorregible cuya inercia es la contraria, es decir, la de apiñarse para disfrutar de la vida. Coyuntura la de la nueva normalidad que ofrece la oportunidad de ponernos a prueba y ver sobre el terreno hasta donde somos capaces de llegar sin dejar de ser como somos. Y ¿cómo somos?

“No hay cosa más trágica para un pueblo o una región -escribió Pemán refiriéndose a Andalucía, pero que vale para toda España- esto de que le claven, como a una cruz, a una literatura fácil y superficial y a unos adjetivos inalterables y únicos...”. Pues somos como dijeron que éramos esos a quienes Pemán alude (todos ellos viajeros de paso, turistas decimonónicos, porque lo fueron Richard Ford, George Borrow, Washington Irving, Teófilo Gautier, Próspero Merimée, Alejandro Dumas, Hans Christian Andersen, Augusto Meylan...) que sobre la marcha por caminos abruptos y hostiles iban descubriendo, vivencias que contaron y escritas han quedado reflejadas en una excelente literatura, “fácil y superficial”, sin duda, pero también excelente, y aceptamos como buena la foto fija que de nosotros hicieron, en la que salimos con hechura de pueblo pintoresco por nuestras inauditas formas y costumbres de pueblo aventurero, impetuoso, ladino, duro y curtido, austero, improvisador, sufrido, hospitalario a su manera y capaz de hacer lo que en sus manos estuviera para no quedarse tirado en la estacada. ¿Qué nos queda de todo ésto?

No es fácil -repito- pero tampoco imposible lograrlo siempre que se ponga un mínimo de voluntad por respeto a los demás, conducta que no siempre se percibe, sobre todo entre quienes no están ni saben ni quieren estar a la altura de las circunstancias, y las actuales exigen un esfuerzo titánico y generoso por simple sentido común, educación y deferencia a los demás. Aunque siempre habrá gente que no esté por la labor, con la que también hay que contar al menos para evitarla o mantenerla a raya.

No es mala forma de empezar el nuevo verano ante una cañita fresca y unos pinchos compartiendo alegremente sombra y conversación con los amigos. Si la nueva normalidad nos trae momentos así, ¿qué más podemos pedir una vez vivido lo vivido? por lo que nada mejor que olvidarnos de ello, más aún cuando el tiempo pasado atrás quedó. Sí, pero no sus secuelas que como un lastre seguiremos arrastrando porque la nueva normalidad nos traerá no solo momentos así, que marcan el toque atractivo de la también nueva realidad que iremos descubriendo al paso casi sin darnos cuenta, momentos así que permiten (durante el inicio de la nueva experiencia) mantener contento y entretenido al pueblo, ya que mientras disfrute de ellos anda distraído y no piensa en otras cosas, tiempo muerto, a la espera de que se consolide la nueva normalidad y le den solidez y forma ajustada quienes en ello se afanan con la astucia y el secretismo que requiere el plan en marcha, que sin embargo se atisba con más sombras que luces.

El nuevo verano pasará, no así la nueva normalidad, que nace para quedarse y tiene por delante todo el tiempo que necesite. Eso es lo que hay, así que hora es de que vayan tomando conciencia de esta situación que ha comenzado a ser una realidad nueva que condicionará (ya veremos sobre la marcha cómo) el futuro que nos espera.