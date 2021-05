El nuevo Ayuso se llama Ijeta

Es la nueva Ayuso. Se veía. En nada se tatúa un 69 y no se descarta operación de cambio de sexo. Lo demás Igea, desde ayer conocido en los ambientes también como Ijeta, lo tiene todo: empatía, naturalidad, nueva forma de hacer política, siempre al lado del ciudadano con ese discurso cercano... Muchos nos preguntábamos cómo era posible que el vicepresidente siguiera en el segundo despacho de la Junta cuando despierta tanta ilusión.

Es justo recordar que en Salamanca, desde que la Junta tomó el mando en la pandemia, nadie ha sacado más gente a la calle que él. Primero fue Sánchez con las famosas caceroladas, de las que decía el entonces todopoderoso de Moncloa que eran un vehículo de expresión fascista. Pero con Igea vivimos manifestaciones de dueños de gimnasios, hosteleros, trabajadores de comercio... propias de un político hermanado con el pueblo, inspiración constante para tanta poesía de megáfono.

Siempre dialogante, dispuesto a ceder... es conocido como el ‘cierrabares’ o el ‘arruinafamilias’, pero seguro que de forma cariñosa. Nada de porque miles de familias hayan pasado el peor año de su vida por su caprichosa y personalista gestión de la pandemia. Porque mientras que en Madrid la lucha de Ayuso era subir la persiana porque del bar vive el propietario, pero también los camareros, cocineros, proveedores de jamón, patatas, carne, vinos... Igea se encargaba de bajarlas. Y afortunadamente quedaba Madrid para que el salmantino vendiera allí sus productos. Le debemos tantas a Ayuso...

Hay que recordar, es de justicia, que luego fue él quien nos indicó el camino para ir de bares en pandemia cuando mientras todos, torpes, nos sentábamos de 6 en 6 en terrazas, el arrimó tres mesitas para estar así junto al menos otros nueve. Cuánta sensibilidad política.

Para muchos es difícil no emocionarnos cuando recordamos ese momento y más aún cuando algún ingrato pidió su dimisión y él tuvo que defender que había actuado muy bien.

Es la nueva Ayuso. Ese hombre tan cercano que nos encerró en casa a las 20 horas por nuestro bien y que cuando se olió que era anticonstitucional, aguantó. Es más, que fue tan generoso que después de que los jueces le quitaran la razón, tuvo el precioso gesto con las familias de la hostelería de cerrarles los bares a las 6 de la tarde porque sí. Cuando mantuvo 3 meses nuestros centros comerciales cerrados y a tanta gente pendiente de un ERTE... ¿Cómo no vamos a estarle agradecidos? ¿Cómo no vamos a reconocer que con él siempre hemos sido líderes en la pandemia a pesar de estar encerrados? ¿Cómo no vamos a ser justos y aplaudirle las veces que hemos salido en los telediarios con coste cero para nuestras arcas por ser la comunidad con más restricciones y encima con peores datos en la pandemia? Qué de minutos de televisión con nuestra Plaza Mayor vacía.., que de veces negando a Ayuso como San Pedro. Poniéndose del lado de Sánchez para machacar a la madrileña, negándonos el test de antígenos...

Y educado es un rato porque luego pidió disculpas a los madrileños por haber criticado su estrategia sanitaria. Y también a los sanitarios por si veían “ofensiva” su forma de gobernar. Y también a las bases de Cs por “las decisiones equivocadas” que culminaron con el desastre del 10N. Y también pidió “disculpas” por parar la vacunación con Astrazeneca... aunque dijo que había acertado. Que nadie piense que es fácil reconocer tantas meteduras de pata sin abandonar el sillón, eso es algo al alcance de muy pocos, como Ijeta.

Que cuando se ha hundido su barco busca acomodo en el PP -cuidado Mañueco, que Ayuso es él- pero que lo haría en el PSOE si hubiera ganado Gabilondo. Qué capacidad de adaptación, cual rata a los espacios. Igea no dudó en “apuñalar” a su compañero de partido Fernando Castaño, que sí vio que los bares y los castigados centros comerciales y gimnasios tenían que estar abiertos, pero es que tiene tanta cintura que ahora, que es más liberal y aperturista que el propio Castaño, se le ve algo más alejado de Verónica Casado, afín al PSOE, y en la que se apoyó cuando Pedro Sánchez, y no Ayuso, era el fuerte. Menudas risas se echaba entonces a costa de Ayuso, que si la “d” de covid no era diciembre, que si Quim Torra había sido más sensato que ella... o la última, cuando dijo en relación a su campaña que “cuando alguien dice libertad soy yo, habitualmente es un tirano”.

Es tan sincero, tan poco protagonista, tan sencillo... qué suerte hemos tenido de que Cs siga en nuestra comunidad y nos gobierne en Sanidad con solo 13 procuradores y casi con cada uno a su aire.

Ojalá fuéramos Madrid. Ojalá hubiera elecciones. Ojalá pudiéramos votar y botar. Ojalá pudiéramos decidir si nos gustan los ayusistas arrimados de nuevo cuño a los que hay que hacerles la prueba del algodón. Ahora soy Ayuso, que dice Ijeta, poniéndose la careta de ella sobre su cara, que es la de Pedro Sánchez. Igea, como Madrid, grita ahora Libertad. Y a muchos nos da la risa a la vez que nos viene la tristeza por todas las personas que han quedado atrás por culpa de este nuevo ‘me equivoqué”.