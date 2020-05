VIVIMOS en la fase 0, pero las calles de sábado parecen el metro en hora punta, sin distancia entre cuerpo y cuerpo. Estamos en fase 0, pero las pandillas han vuelto a quedar, y vuelven los reencuentros de novios a las esquinas. Ir a pasear es rozar los codos porque no hay espacio para tantos, como para encima sumarle los dos metros.

Unos con mascarilla, otros se la dejan en casa; unos se arriman en exceso al dependiente y otros miran mal si restas un centímetro a su distancia; unos se toman cada día como quien juega a engañar al carcelero, con deporte a primera hora, niños a segunda, compras a tercera, perros a cuarta y luego vuelta a empezar, y otros se dejan las esposas puestas aunque tengan la llave.

Unos no tienen prisa en recuperar la normalidad del trabajo porque su sueldo a fin de mes está asegurado y lo estuvo aunque no pudieran ni teletrabajar, mientras que otros, que pasaron dos meses sin cobrar a la espera del ERTE, eligen entre el virus y el hambre, y llega un punto en el que no les aterra quedarse con los dos. Sin capacidad de ahorro porque los 1.300 euros se iban en la hipoteca, ¿quién les explica que deben resignarse a vivir en fase 0?

Estamos en la ciudad en fase 0, pero no tiene nada que ver la situación de unos con la de otros porque algunos se ven población de riesgo y otros viven como si les resbalara el virus. Unos han pasado estos meses como siempre, por ejemplo de casa al ganado, y otros llevaban 50 días sin salir del zulo, con miedo y ansiedad, y llegan incluso desorientados a los comercios. Unos han sentido la enfermedad y la muerte, y otros ya apuntan a que todo aquello no es más que leyenda urbana.

Estamos en fase 0 y no podemos semillenar terrazas con distancia social y todas las medidas higiénicas, pero en los bancos empiezan a faltar asientos. No podemos pasar de un municipio a otro, pero luego el cómputo es por zonas de salud; no podemos celebrar funerales de 15 personas ni al aire libre, pero sí compartir playa; o estamos juntos en casa, pero luego no podemos viajar en el mismo coche. Y a una sociedad le puedes pedir disciplina, pero no hacerla comulgar con el absurdo.

Podemos quedarnos en fase 0 y quizás con los datos en la mano sea lo más prudente, pero habrá que exigir al Gobierno que entonces no permita a otras comunidades con cifras similares ser imprudentes en base a criterios y a expertos desconocidos. Y habrá que pedirle que adapte las medidas de la fase 0 a lo racional o exigirle que vuelva a estar el Ejército en las calles para velar por el cumplimiento de cada una de las normas. Lo que no se puede es estar en fase 0 con la alegría de la falsa libertad, porque se trata de que nos salvemos y salgamos adelante todos. Se trata de que no haya una España de mil velocidades y seamos los últimos.

Y si el Gobierno es incapaz, como ha demostrado sobradamente y quiere mantener el chiringuito, es hora de dejar de ser cómplices. Tan fácil como no apoyar más prórrogas del estado de alarma, como no volver a poner la otra mejilla, como retirarle el cheque en blanco. Basta ya de reírle las gracias a Fernando Simón, de tragar con un presidente que pide apoyo a la oposición insultándola, de pasar por alto el chantaje de un gobierno sin “plan b” o de apoyar la patochada de la ‘comisión censura’ de Patxi López. Si el Gobierno va a ningunear y dar prebendas a las comunidades que crea oportuno, hay que bajarse del carro. Y si no facilita tests ni EPIs porque es incapaz de gestionar, no callemos por mantener la paz social o por una lealtad que no entra en el vocabulario de Sánchez.

¿Es paz social la existencia de colas a la puerta de los bancos? ¿Lo es encararse con los vecinos porque no respetan horarios? ¿Es paz social llenar el coche del ‘forastero’ de pintura? ¿Qué pasará cuando empiecen a venir personas de lugares en fase 1, como Galicia o más pronto que tarde Madrid, porque tienen derecho a trabajar aquí? ¿Qué ocurrirá cuando un empresario con su negocio cerrado y la ruina en su casa vea que compramos lo mismo que vende pero a otras provincias?

Se trata de que no podemos vivir en la fase 0 eternamente, sin frenar los contagios. No podemos seguir ni un minuto más en manos de Pedro Sánchez. Se trata de que llega el momento de decir basta ya. Se trata de que necesitamos salir pronto de esta.