El momento de decir adiós

Hacer política con mayúsculas. No ha habido político que no haya pedido en algún momento al contrincante, rara vez a sí mismo, esa altura de miras similar a la de quienes hicieron posible el proceso de transición en España. Pero estamos en un momento de tan poca fe en el político por las barrabasadas que padecemos que, por ejemplo, nos llega a parecer lógico un protocolo que pospone hasta el infinito la vacunación del propio Rey, la del presidente del Gobierno o incluso la del alcalde de una ciudad como Salamanca, que ahora se está peleando con el virus. Lo normal, que es proteger los cimientos del estado y la gobernabilidad, nos parece ilógico porque en este país ahora no hay cargo público que se libre del desprecio social por jetadas propias o ajenas.

Necesitamos esa altura política que traiga esperanza. En un momento en el que cuando ves a un conocido te separas metro y medio, escondes la mano y ya ni por asomo te sale el ademán del beso, necesitamos ilusión. Esa mirada brillante de la abuela de 109 años cuando se vacunó o la de residentes que ven la llegada de la dosis como el pasaporte para volver a recibir la visita del domingo. Necesitamos confiar, porque sin vacuna, con un Gobierno desaparecido, una Unión Europea de repente empequeñecida y un virus que se ha hecho fuerte, corremos el riesgo de que esta pesadilla nos convierta en sociedad zombi y deprimida.

El vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, se preguntaba no hace mucho si Pedro Sánchez “sería capaz de hacer política con mayúsculas o solo regate en corto”. Regate en corto, Igea, y siempre para salvar su espinilla. “En este país sobran ‘hooligans’ y faltan políticos con capacidad de acuerdo”, qué gran verdad de Igea aunque duela generalizar.

El que llegaba al Gobierno supuestamente para alcanzar acuerdos, que era Illa, afortunadamente se ha ido. Y quien le sustituye sigue su estela en la mediocridad de gestión pero encima ni siquiera sabemos si sería capaz de llegar a acuerdos.

Política con mayúsculas. Retirarse a tiempo. Illa poco más podía aportar. Pero es que el Gobierno ahora mismo puede aportar menos porque el presidente está desde hace meses en fase de vacunación, pero sin vacunas y en plena tercera ola, lo que suena a chiste aunque no tenga la más mínima gracia. La esperanza está en Castilla y León.

Y aquí también hace falta esa política con mayúsculas. No podemos superar la tercera ola y quedarnos a esperar la cuarta. Si el tiempo de Illa pasó, Verónica Casado también necesita un descanso.

Lo ha hecho bien, estamos como el resto de comunidades.

Sí, pero nosotros con las medidas más estrictas desde hace meses y para llegar al mismo punto que el resto.

Hace muchos tests.

Afortunadamente intervino Mañueco para que se hicieran antígenos porque ella no estaba por la labor. Mira lo que ha tardado en actuar en Guijuelo.

Nadie tiene la receta.

Pero la suya ha sido encierro preventivo, encierro cuando sube la incidencia y ligero desencierro cuando baja. Es un piloto automático.

Pero nos advierte...

Dirás que nos asusta sin darnos solución. Solo se queja del Gobierno y después de meses de tensión, el mensaje de doctora didáctica ya no llega. Pasó el tiempo de técnicos y llegó el de políticos, políticos con mayúscula.

Pero la sociedad no cumple.

Y por más que nos abronque, el que incumpla seguirá siendo incumplidor. Por eso hacen falta políticos que alcancen acuerdos. Ahora en Castilla y León tenemos al frente de Sanidad a una médico reconocida, trabajadora y didáctica y a un vicepresidente que mece esa cuna y que parece vivir enfrentado al mundo, también al alcalde de la ciudad más grande de Castilla y León. Ahora hacen falta líderes capaces de unir esfuerzos y de anticiparse en lo posible al virus sin estrangular más la economía. Es otro momento, no es lo mismo la gestión sanitaria de la pandemia ahora que el pasado marzo.

Además Igea defiende que cuando, como en su caso, ves tu tiempo en política como tiempo limitado, haces cosas, muchas cosas.

¿Y qué?

Que en Sanidad tanto él como Verónica Casado dan la impresión de haberlas hecho ya todas.