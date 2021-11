El Ministerio del ruido

ESTE verano se publicó una estadística que señalaba a Alberto Garzón como el ministro que menos medidas aprueba del Gobierno.

Desde su creación, la utilidad de este Ministerio de Consumo ha estado siempre bajo sospecha y la duda es si esta cartera fue una improvisación de Sánchez para meter a Garzón con calzador –algo así como la Oficina del Español de Toni Cantó- o si es el ministro al que le queda grande un cargo así y se muestra incapaz de abanderar algo realmente provechoso.

Garzón, que en absoluto es la persona menos preparada del Gobierno, es perfectamente consciente de su intrascendencia desde que llegó al cargo y parece que ha adoptado la estrategia del ruido: crear bulla y generar debate hasta tal punto que, por momentos, le ha robado buena parte del protagonismo a Yolanda Díaz.

Da la sensación de que estará esperando a regresar a la oposición para, entonces sí, indignarse y denunciar el abuso de las eléctricas, pero como se da la casualidad de que el ministro de Consumo actual es él, habría sido un detalle por su parte que les plantara cara. También si se enfrascara en una batalla con la banca, si pusiera fin al suplicio que supone tratar con cualquier compañía telefónica o si regulara la jungla del comercio electrónico. Pero el ministro ha preferido enfrentarse con ganaderos y agricultores en lugar de los enemigos de traje y corbata.

Ha tirado por la calle de en medio y lleva un año pisando charcos que le hacen estar, no en primera plana, pero si en las primeras páginas. Un año en el que hay que reconocerle que ha ido afinando la puntería. Empezó diciendo que no existía evidencia científica de que las mascarilla FFP2 protegieran mejor contra el coronavirus y le callaron a gorrazos. Fue perfeccionando la técnica del ruido y ahora se dedica a decir ciertas obviedades que enfadan a mucha gente, pero que son indiscutiblemente ciertas.

No hay lugar a debatir si el azúcar engorda o si el tabaco mata. La cuestión es si un Ministerio de Consumo, con la que está cayendo, debería dedicarse a cuestiones más productivas, pero en vista de la repercusión que genera a lo mejor hasta están amortizando bien la cartera.

Aquí hay varia verdades incontestables. La primera es que, del mismo modo que nadie ha prohibido –ni se va a prohibir- el alcohol o el tabaco, mucho menos se le va a impedir a nadie que se coma uno, dos o cien donuts de chocolate.

Por otra parte, hace ya muchos años que se sabía que fumar era terriblemente daniño para la salud, como ahora sabemos que la sociedad ha cambiado –para mal- sus hábitos alimenticios. En su momento, como ahora, los lobbies negaron la evidencia y se esforzaron en mofarse de los pregoneros. Pero la realidad está ahí. Hay millones de personas que han perdido la vida por el tabaco y las víctimas de hoy son niños con un porcentaje escandaloso de sobrepeso y una nutrición totalmente desequilibrada.

Y una tercera verdad incontestable es que no se va a obligar a nadie a hacerse vegetariano o que nos privemos de nuestros chuletones, sino más bien de concienciar sobre lo que no es sano.

Esto nos lleva, de nuevo, al principio. A cuestionarnos si no tenemos ya científicos, divulgadores o periodistas con suficiente criterio para contar esas verdades desagradables –casi todo lo bueno engorda o es pecado- sin necesidad de gastar 57 millones de euros en un banco azul de ministro. Pero si se mensura la reacción social que está generando esta ‘campaña de Perogrullo’, a lo mejor no es tan desacertada la dimensión ministerial que se le ha dado. De lo contrario, todos los mensajes sobre el peligro de un consumo desmesurado de bollería industrial o de grasas saturadas no llegarían jamás a la población general, sino que quedarían condenados a las páginas de revistas y tertulias especializadas.