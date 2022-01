El material de los sueños

Dashiell Hammett, padre de la llamada ‘novela negra’ norteamericana, publicó en 1930 su obra literaria más reconocida, El halcón maltés, que, dirigida por John Huston, fue llevada a la gran pantalla años después, en 1941. En uno de los a veces opacos diálogos, uno de los personajes se sorprende del peso de la figura que da título al film: “¡Qué pesado es! ¿De qué está hecho?”. Su interlocutor responde: “Del material con que se forjan los sueños”.

Hay que hacerse ese poderoso material de los sueños para enfrentarlos a las pesadillas. Aunque solo fuera para definir un punto de equilibrio: después de un 2021 innoble debería llegarnos un año ejemplar (una de las condiciones para la ejemplaridad atañe a la vida política: prohibidos el insulto y la chulería). No nos merecemos otro año de espanto.

Citaré solo ocho de las anomalías del período que acaba de abandonarnos. No me atrevo a descararme, no sea que el espíritu amenazante de Voldemort (o alguno de sus siniestros amigos) despierte y nos dé en 2022 un segundo o tercer escarmiento.

He aquí siete de las anomalías anunciadas. Esta es la primera: casi sin darnos tiempo para echar un vistazo al panorama, vino a visitarnos una tal Filomena (tengo una amiga que se llama así, pero no tiene que ver con el asunto). Los madrileños siguen acordándose de la cosa. La segunda: unos días más tarde, una horda bien motivada (por la barbarie) asalta el Capitolio estadounidense a trancas y barrancas. El significado básico de ‘tranca’ es el de palo grueso y fuerte. El candidato perdedor de las elecciones no ve con malos ojos la rebelión.

Voy por la tercera: los talibanes toman Kabul. Se culmina todo, pues, con una derrota de Occidente tras una guerra interminable y una huida denigrante que no olvidará la mayoría de los afganos (y de los militares y diplomáticos que hubieron de organizar la desbandada).

Aquí llega la cuarta, y la quinta, y la sexta, y...: Ómicron. Malditos sean él y todos sus predecesores.

La quinta, propiamente hablando: impecable estrategia de ciertos políticos (Toni Cantó y su oficina para el español, por ejemplo).

La sexta: el precio de la electricidad alcanza un nuevo récord cada día. Las velas y cirios se agotan en las tiendas.

Y la séptima: erupción de un volcán aparentemente inerte en la isla de La Palma.

Hartitos nos tienen. 2022 nos permitirá soñar. Seguro.