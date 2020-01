El macarra de Lledoners

Para hacerse una idea de hasta qué punto este Gobierno está dando alas a los golpistas no hay más que escuchar al preso Junqueras en una reciente entrevista en El País. Chulo, crecido, faltón, grosero, envalentonado y orgulloso de haber cometido el delito de sedición, que se declara dispuesto a repetir en cuanto pueda.

El jarabe de celda le ha provocado un exceso de bilis y le ha agriado el carácter, hasta el punto de haber adoptado el lenguaje y las maneras de los matones que salen al patio con un pincho para atacar a quien ose darle los buenos días.

Leyendo sus declaraciones queda muy claro que no se puede negociar nada con un antiespañol salvaje como este malencarado líder republicano. No queda ni el más mínimo rastro de sensatez, del ‘seny’ catalán utilizado por sus antecesores nacionalistas, los Pujol, Mas y compañía, para engatusar, engañar y chantajear a los presidentes que lo han sido de España, desde González a Rajoy.

Junqueras huye de remilgos, va con el trabuco en una mano y la cheira en la otra, con la intención de atracar a Pedro Sánchez en vista de que necesita imperiosamente sus votos para aprobar unos Presupuestos que le permitan seguir durmiendo en la Moncloa otros tres años.

En comparación con el lenguaje del presidiario, las altisonantes declaraciones de Puigdemont y su marioneta Torra parecen expresiones de monjitas de la caridad. Hay varios ejemplos muy ilustrativos de su extrema grosería. Cuando el periodista le pregunta si los autores del golpe del 1-O engañaron a los catalanes prometiéndoles la independencia, el recluso le contesta: “Y una mierda. Y una puta mierda. Dijimos la verdad: que el procés tenía que acabar en la independencia. Eso se impidió con palizas, cárcel, destituyendo Gobiernos y cerrando Parlamentos”. ¿Cabe mayor desfachatez? Cuando le piden que saque una conclusión de lo ocurrido en los dos últimos años y medio que ha pasado en el trullo, el secesionista confeso declara: “La lección es que lo hicimos para volver a hacerlo”. Y continúa, bravucón y pendenciero, retando a la justicia y al Estado, a los que no ahorra ningún insulto de gran calibre: “El Estado español se esfuerza a diario en demostrar que es digno heredero de la dictadura y el Tribunal Supremo no tiene razón en nada, en nada”. Está pensando en salir cuanto antes de la trena para encontrarse a Sánchez y otros dirigentes del PSOE por la calle: “Será un placer cruzarme con los socialistas catalanes cuando salga de aquí y ver si aguantan nuestras miradas”.

Bueno, pues con este tipejo es con el que el presidente del Gobierno de España ha decidido negociar el futuro de Cataluña y de España.

Estoy convencido de que a todo socialista de bien, militante o votante del añorado PSOE, se le revuelven las tripas, no así al presidente del Partido Sanchista, dispuesto a tragar con las bravatas de Junqueras sin necesidad de vaselina. Estoy seguro también de que la amistad y la cercanía, reflejadas cada día en decisiones políticas y fiscales (de la Fiscalía) en favor de los golpistas, le están costando un alto precio en imagen al usuario del camastrón de la Moncloa, diga lo que diga el CIS de Tezanos.

En realidad, si leemos con atención los últimos datos del sondeo del Centro de Intoxicaciones Sociológicas, llegaremos a la conclusión de que al sanchismo le está yendo muy mal. La encuesta, pasada por sartenes y coladores, reflejaba los mismos resultados de las elecciones del 10 de noviembre, cuando Sánchez engañó a casi siete millones de españoles con la promesa de que no pactaría con los comunistas de Podemos y no aceptaría el apoyo de los golpistas y los proetarras. Si le descontamos la ‘tezanina’, descubriremos un panorama similar al que vaticinan otros estudios sociológicos independientes: un empate técnico con el PP de Pablo Casado. A nada que los populares se desmarquen de Vox y dejen de seguir a Abascal como el burro a la zanahoria, puede haber vuelco. Y la llave para que haya o no elecciones a final de año la tiene el macarra de la prisión de Lledoners. Qué peligro.