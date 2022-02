El lunes puede ser un buen día

Escribo un día antes de que se hagan públicos los resultados de las elecciones de Castilla y León. No sé quién habrá ganado, no sé quién habrá perdido: la verdad es que el asunto no interesa demasiado. Perdón, quiero decir que no me interesa demasiado. Supongo que para otras muchas personas sí es muy relevante: yo me conformo al pensar que las elecciones servirán para deshacer algún lío político partidista. Que servirá para montar otro, claro, lo que les ocupará tanto tiempo como sea menester.

Y mientras tanto el mundo se mueve. Algunas veces de manera verdaderamente preocupante. Y, por tanto, interesante. No deben opinar lo mismo, supongo, los directores de los espacios informativos de las diferentes cadenas de televisión, que han tratado con absoluta displicencia el asunto, como si lo que sucede en la Europa del este fuera una pelea de gatos (excepto el sábado, en que quizá se hayan dado cuenta de lo que se estaba y está cocinando, y han transmitido la información encabezando los telediarios).

Ya he tocado este tema en una columna reciente, y vuelvo a ello porque los acontecimientos lo exigen. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ante el temor a una inminente invasión rusa de Ucrania, y el secretario general de la OTAN, Stoltenberg, han apremiado a los estadounidenses residentes en Ucrania para que abandonen ya el territorio, algo que también ha recomendado vivamente el gobierno de España a los españoles que viven allí. Mientras tanto, Putin, presidente de la Federación Rusa, niega que Rusia tenga intención de invadir Ucrania. Biden advierte que, si fallan los recursos de la diplomacia para arreglar el conflicto, habrá otros ‘escenarios’. Escenarios que –intuyo– se habrán descrito en la fallida conversación telefónica que el pasado sábado mantuvieron los dos altos mandatarios. Biden le ha recordado a Putin que los gestos inamistosos se pagan: Estados Unidos, conjuntamente con sus aliados responderá decididamente e impondrá un coste severo a Rusia. Putin, chulito él, declara que los americanos están haciendo pura propaganda histérica frente a Rusia. Así las cosas, rusos y estadounidenses (y algunos europeos occidentales) siguen acumulando tropas, vehículos terrestres, aviones, armas ... en las naciones vecinas de Ucrania.

Hoy –si los servicios norteamericanos de inteligencia están en lo cierto– es un día clave para la supuesta invasión. Apuesto por que este lunes las cabeceras de los distintos telediarios no aludan a Ucrania.