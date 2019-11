El próximo lunes arranca el periodo de cuatro días en que el INE rastreará nuestros teléfonos móviles con permiso de las operadoras telefónicas y sin molestarse en preguntarnos a nosotros. Lo han anunciado tan alegremente, como si no se tratase de una vulneración evidente a nuestro derecho a la intimidad. Y dicen que será información anónima, como si fuéramos tan estúpidos como para creer que quien accede a nuestro teléfono no accede, si así se lo propone, a nuestra identidad. Y nosotros lo aceptamos sin siquiera patalear, como si no hubiera posibilidad de plantar resistencia a la dictadura de los datos.

La capacidad del ciudadano para defender sus derechos contra los abusos de los gestores de datos es mucho menos que la que hubiese tenido Asterix contra los romanos sin la poción mágica, pero creo que aun así hay que intentarlo, aunque sea de manera tan simbólica como la de apagar mi teléfono móvil desde el día 18 hasta el 21 de noviembre, ambos incluidos. También nos espiarán el 24 de noviembre, el 25 de diciembre, el 20 de julio y el 15 de agosto. No sé yo si seré capaz de acordarme de tanta fecha, pero el lunes apago el móvil sí o sí. Después, ya iremos viendo.

Que sea perfectamente legal no deja de hacerlo moralmente reprochable y éticamente intolerable. También era legal en la RDA cablear edificios enteros para que funcionarios como lo es Juan Manuel Rodríguez Poo escuchasen las conversaciones de “La vida de los otros”. Hasta que una revolución ciudadana terminó con aquella legalidad. Pues bien, cuando se escriba la historia de la dictadura digital, quiero que conste que intenté resistirme.

Hay conceptos que escucho manejar en otros países de Europa, como el de soberanía digital, por ahora reducida en un colonialismo fáctico por parte de empresas estadounidenses o chinas que controlan tanto la red como la nube. O el de empoderamiento digital, contra piratas como Cambridge Analytica o incursiones estatales como la que perpetra ahora Rodríguez Poo. Estaríamos hablando de esto si nuestros políticos no tuviesen bloqueado el debate público con sus propias minusvalías. Yo seguiré estudiándolos mientras apago el teléfono. Amigos y familiares dudan que pueda vivirse hoy día con el teléfono apagado. La prueba de supervivencia será está misma página, dentro de dos semanas, supongo.