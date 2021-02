El lobo: es para comerte mejor

“Si son lobos, yo le aconsejo que vaya usted de mi parte al ICONA y diga que con los permisos del Gobierno y de los vecinos de la zona se organicen las correspondientes batidas para controlar a esos lobos que les están dejando a ustedes sin pan”. Era lo que le recomendaba un tal Félix Rodríguez de la Fuente a un ganadero que estaba harto de que el lobo acabara con sus reses y que no alcanzaba a comprender cómo el famoso naturalista humanizaba a este animal con documentales de una ternura excepcional, prácticamente imposibles de igualar. En esta conversación mantenida en el programa de radio “La Aventura de la vida”, Rodríguez de la Fuente quería dejar clara su postura sobre el lobo: “He dicho y repito que en aquellas regiones de España donde el lobo cause daños en la ganadería no hay más de dos caminos: o atacar a los lobos o indemnizar a los propietarios de ganado”. Y lo decía en un momento, los años 70, en los que el lobo era considerada “alimaña”. Fue el propio Rodríguez de la Fuente quien consiguió que pasara a ser especie cinegética y, gracias a eso, frenó su exterminio. El hombre que más visibilizó su amor por el lobo defendió que se pudiera cazar para salvarlo... y lo consiguió. Se pasó de venenos y lazos a cupos de caza.

Casi 41 años después de su muerte es en Castilla y León donde se encuentran el 95% de los lobos de España y curiosamente es en la parte de la región donde está considerada especie cinegética -al norte del Duero- donde más ha aumentado su población. En cambio al sur, donde está protegido, es donde con menos ejemplares se producen la mayor parte de ataques del lobo al ganado: solo en 2019 mató 4.000 reses para desesperación de los ganaderos principalmente de Ávila y de Salamanca.

Pero a pesar de tantos informes que avalan que el lobo no está en peligro de extinción, el Gobierno está a punto de prohibir de forma caprichosa su caza. ¿Por qué?

Porque hay una ministra para la Transición Ecológica que se llama Teresa Ribera que lleva décadas vinculada al mundo ecologista y que es muy poco amiga de ganaderos y cazadores. De hecho, fue viral la entrevista en Onda Cero en la que reconocía que ella era personalmente partidaria de prohibir la tauromaquia y la caza.

Porque una asociación ecologista -Ascel- inició en octubre de 2019 un procedimiento administrativo para proteger a toda la población de lobos de España incluyéndolo en el Catálogo de Especies Amenazadas. Se opusieron las cuatro comunidades con lobo -Castilla y León, Asturias, Galicia y Cantabria- y ASCEL reclamó en los tribunales para presionar a la ministra o facilitarle la excusa.

Porque la ministra se empeñó en sacar adelante la prohibición de caza en la Comisión Estatal aún sin datos que avalen pérdida de población (al revés, las comunidades contrarias a su caza presentaron documentos de lo contrario) y tuvo la poca vergüenza de remitirse a un censo de 2013-2014 en lugar de esperar a uno nuevo. Prohibirá su caza y luego verá si era necesario.

Porque el ganadero sigue siendo el pobrecito. Porque la vida de una oveja o de un ternero no vale nada para la ministra y los ecologistas y la ruina de un ganadero les importa un bledo.

Porque con tal de salirse con la suya la ministra hizo lo imposible por atraer a su lado a comunidades que solo conocen y conocerán al lobo por ‘Caperucita roja’ -de hecho Canarias fue decisiva-. Y sin sonrojo dio por válida la inclusión de este animal en el listado de protección especial, aunque fuera la primera vez que algo de tal relevancia se decidía sin consenso en ese órgano. De Teresa Ribera se puede esperar cualquier cosa desde que no le importó nada el aluvión de críticas que recibió al ser nombrada ministra y seguir su marido (Mariano Bacigalupo) como consejero de un órgano que ella gestionaría (CNMV).

Pese a todo, la ministra no engaña y ni siquiera oculta sus simpatías ecologistas. ¿Por qué el lobo se podrá cazar? Fácil: porque Pedro Sánchez la conocía muy bien (fue alto cargo con Zapatero) y no solo la eligió como ministra sino que le arrebató a Agricultura las competencias de caza para que tuviera las manos libres.

“Abuelita, abuelita, ¡qué boca tan grande tienes! ¡Es para comerte mejor!”. Y Pedro Sánchez se ‘comió’ a los ganaderos de un bocado, sin pestañear. Sin importarle sus vidas, lágrimas, sin darles ayudas decentes y obligándoles además a contratar seguros para protegerse. Y, para colmo, sin importarle nada el lobo. El objetivo es mantener contentos a sus amigos ecologistas para aferrarse aún más al poder.