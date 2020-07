El lenguaje de los poderosos

Cosas hay que comienzan ya a sorprendernos de la nueva normalidad y de quienes nos la están metiendo ahora con más prisas que cautela, como si empezaran a notar que el tiempo no les acompaña tanto como creían al principio de esta aventura, que se aprecian en unas formas que dejan claras las intenciones de quienes la trajeron, de que de la vieja normalidad quede lo antes posible solo un mal recuerdo, además en los momentos y lugares en los que más falta hace saber estar.

Fue Azaña quien dijo que España había dejado de ser católica en un discurso pronunciado desde la bancada azul en el Congreso de los Diputados el 13 de octubre de 1931, el mismo personaje que meses antes, durante los acontecimientos de mayo de aquel mismo año comentó a quien le acompañaba esto otro: “todos los conventos e iglesias no valen la vida de un republicano” mientras contemplaban desde el balcón de su despacho del Palacio de Buenavista (Azaña era el ministro de Guerra del primer Gobierno de la II República) el humo de los incendios, también el mismo que acabó su último discurso como presidente de la República, pronunciado en Barcelona el 18 de julio de 1938, suplicando a quienes tanto había odiado “paz, piedad y perdón”. Es posible que con lo dicho pretendiera encubrir sus propios errores políticos, que pese a su gran inteligencia, fueron muchos, y justificar los excesos que se venían cometiendo en el afán de romper España y enfrentar a unos españoles con otros, los de las dos Españas machadianas que, por cierto, se quedaron cortas, porque entre aquellas se abrió hueco otra más en la que encontraron cobijo quienes no estaban de acuerdo con ninguna de las otras dos.

Razones había para quitarse del medio, quien pudo lo hizo y se refugió (a Unamuno no le dio tiempo) en la España de Ortega, de Marañón, de Azorín, de Baroja, de Chaves Nogales, de Madariaga... también de Manuel Machado, de quien Borges dijo no saber que tenía un hermano que se llamaba Antonio, dicho a modo de resaltar como poeta a aquel sobre éste, una tercera España que todavía sobrevive a las adversidades, pillada en medio sin que apenas se note aunque vivimos momentos, los de la nueva normalidad, en los que podría dar señales de vida, abrirse y dejar constancia de su existencia.

La nueva normalidad comienza a dar claras muestras de sus propósitos, tanto más inquietantes cuanto son un fiel reflejo de lo que hacen y dicen sus líderes Sánchez e Iglesias, presidente y vicepresidente segundo de un Gobierno que nos lleva a sabiendas al desastre, como ya hicieron otros en tiempos pasados a los que quieren volver. Nada más hay que escuchar, también ver, el nuevo lenguaje al uso por quienes tienen el poder, que entra tanto por los oídos como por los ojos, porque lean esto sobre el lenguaje del poderoso o de quien se cree o se siente serlo: “Es la selección por la élite gobernante o sectores de ella de palabras o expresiones particulares con el objeto de transmitir ciertos mensajes acerca de sus actitudes e intenciones. Pero el lenguaje se extiende mucho más allá del vocabulario e incluye la retórica, el estilo y la metáfora; y se expresa no sólo a través de las palabras sino por medio de imágenes visuales o el comportamiento diario.” Esto lo escribió John H. Elliott, historiador británico, hispanista y Premio Nebrija de la Universidad de Salamanca, refiriéndose a las maneras que se marcaban los poderosos en la corte de Felipe IV, que difieren poco o nada de las al uso por los poderosos actuales en pleno esfuerzo por demostrarlo: Sánchez e Iglesias. Ninguno de los dos es Azaña, por tanto ambos carecen de su talento que no le impidió que cometiera gravísimos errores. Entonces, ¿qué podemos esperar de ellos? Lo que ya nos dicen con su comportamiento diario, su nuevo lenguaje, como el de la chulería de no asistir, plantando al Rey, a la misa funeral que celebró la Conferencia Episcopal en la catedral de la Almudena por todos los muertos de la pandemia, expresión del nuevo lenguaje que ayer durante la ceremonia de Estado a esos mismos muertos repitieron al tratar de acaparar la escena como ostentadores absolutos de un nuevo poder.