¿Y hacia dónde miraremos ahora? Frágiles de memoria, casi se nos olvida nuestra vida de antes; administrando nuestros tiempos al ritmo básico del presente confinado y con el futuro transformado en una sensación lejana, por la que comenzaremos a andar descalzos, como si pisáramos por primera vez. No distinguimos muy bien casi nada, ni lugares, ni tiempos, ni recursos, con esta alerta vital que nos exige el momento y la tremenda paradójica debilidad que nos acompaña, después del golpe despiadado de esta situación inimaginable. La fuerza de una tormenta sobrenatural ha apagado la sinfonía de violines del futuro. Y este escenario de lo desilusorio, lo define muy bien Byron, todo él pura tormenta: el porvenir nos defrauda desde lejos, no podemos ser lo que recordamos, ni nos atrevemos a pensar en lo que somos.

Pero hay que rehacer la vida y rehacerse. Y buscar en la esperanza la felicidad. Y lo mismo se vuelve a recolocar en nuestro universo la palabra reinventarse, el flotador que ya habíamos relegado al cuarto de los trastos porque nos sacó de otra derrota, de otra bofetada masiva y oportunista, por motivos económicos; ahora será por imperativo sanitario. Y todo con diez años más... La cadencia del modelo de este tiempo nos empieza a incordiar y a distanciarnos de esa labor titánica, resistente a los más variados cataclismos, de encontrar en ese porvenir salidas adecuadas a nuestras necesidades básicas, organizativas, sociales, públicas, de país.

Por una razones o por otras, unas artificiales y otras naturales, cíclicamente el mundo nos barre; nos mete debajo de la alfombra y tenemos que salir intactos, airosos, esperanzados, desafiantes, omnipresentes, emprendedores y, a la vez, canalizando nuestros miedos, nuestros duelos, nuestras pérdidas no se sabe bien hacia dónde, ciudadanos convalecientes de incertidumbre masiva.

Sé que a nosotros, como personas y como sociedad, hablar no salva; pero no dejo de pensar en el pragmatismo de actuación de otras sociedades, con pocas palabras y certeros hechos, con confianza sobrevenida hasta, al menos, que la amenaza se suavice en quienes tienen que gestionar esta situación. Y me enerva el poco espacio que ha quedado a la sana discrepancia en los chats informales de amigos, familia o conocidos, de donde surge y te atrapa una mano gigante en llamas si osas disentir sobre las barbaridades y bulos que se vierten sobre todo tipo de actores en esta situación, sean políticos o virólogos. No me gustaría que el griterío manipulador nos apartara de los fines más altos que como sociedad tenemos que reemprender, reaprender, en el camino que nos espera.

En estos días de lectura al gusto, encuentro a Leonardo da Vinci convenciendo a sus mecenas de que el hecho de pensar conlleva un valor económico, no solo el hecho inmediato de producir. Y si en este encierro la reflexión nos asalta hasta dormidos, lo queramos o no, somos una fuerza en letargo con el deber de mostrar la salida colectiva de este laberinto.