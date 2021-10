INCLUSO para alguien tan impaciente y poco acostumbrado a ponerse delante de la televisión en busca de ficción como yo, El juego del calamar ha sido un impacto total y hasta he visto siete de los nueve capítulos. La nueva serie asiática de la plataforma Netflix de la que todo el mundo habla viene a mostrarnos un espectáculo de la supervivencia humana muy sádico. Para los pocos que aún no lo conozcan, el argumento básico es que ponen a 456 personas en unos juegos infantiles, que todos los coreanos han jugado de pequeños. Si pierdes te matan terriblemente, pero si ganas te llevas un suculento premio de 45.600 millones de wones (33 millones de euros). Todo ello coordinado por una especie de ejército que idea los juegos y ejerce como impávido ejecutor. Pues bien, a esta aterradora situación pueden asemejarse muchas de las situaciones a las que nos someten nuestros gobiernos.

Las 456 personas que se enfrentan a esta ruleta rusa lo hacen desde la más absoluta desesperación. Desde la posición de quien ha perdido todo el amor por la vida. Lo hacen sin un duro en el bolsillo y con deudas millonarias causadas por circunstancias personales que les dejan al borde del precipicio. Con un estado de tensión así, y hasta que alguien se decante por tomar la calle de en medio, la lógica dice que hay que jugar.

Tan desesperados y cabizbajos como los coreanitos nos encontramos muchos de nosotros con todo lo que está ocurriendo en esta pequeña Venezuela. Cuando era crío, muy crío, escuchaba a mi tío contar las penurias de lo que había sufrido en la Caracas de los años 70, ahora esas palabras grabadas puedo llegar a imaginarlas viendo la deriva que está tomando nuestro país. Nos han creado una dependencia total del papá Estado, al que necesitamos para todo, y encima nos lavan el cerebro para hacernos ver que la única salida pasa por apoyar sus tesis de supervivencia. ¿Se creen que somos gilipollas?

Es realmente duro ver como la factura de la luz sube y sube sin que nadie le ponga el cascabel al gato. Nos han contado mil milongas de que iban a hacer bla bla bla, pero a la hora de la verdad una familia no puede soportar que el recibo se incremente hasta pagar 90 euros mensuales en un hogar estándar. Aún recuerdo cuando podemitas y socialistas cargaban contra Rajoy por una factura de la luz que siendo alta es menos de la mitad de la que nos están haciendo apoquinar estos inútiles. Ahora se avecina algo similar con el gas natural y a nuestro Gobierno parece importarle un bledo. Se pasa por el arco del triunfo la inquietud y el miedo que tienen los que ven cómo se avecina ruina y se piensa que con darnos una paguita y tratarnos por tontitos nos va a tener controlados y callados. Vergonzoso. Este es nuestro particular juego del calamar, en el que solo los más ignorantes acatan órdenes por miseria y en el que los valientes se la juegan a sabiendas de que no se puede fallar, porque el mínimo error te deja ko.

Este Gobierno, como en los “juegos chinos”, no da una segunda oportunidad. Una derrota en la serie te lleva al ataúd y un fracaso en España te dirige inexorablemente al ostracismo. Que se lo digan a decenas de emprendedores a los que en lugar de ayudar una vez sus negocios han tenido que chapar —muchas veces por culpa de la administración— les hacen cargar con la losa del descalabro y les suben la cuota de autónomo para sacarles hasta las entrañas. Un país que no cuida a los valientes siempre va a vivir en el pasado. Aquí los derechos son más o menos sociales dependiendo de quién los consiga, pero realmente no hay nada más social que poner las bases para que quien quiera trabajar y ganarse el pan lo haga sin trabas. Más empatía y menos guillotina.

Y sí, como es lógico hay diferencias entre ficción y realidad. Al final, el juego del calamar está basada en vivencias del Corea del Sur y lo que está pasando ahora en España es más propio de la del Norte.