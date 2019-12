Dice uno de ellos que si lo juzgado hubiera ocurrido hace 15 años, ya estaría en casa jugando al parchís. Para su abogada y los otros dos del Arandina no pasó nada el 24 de noviembre de 2017 pero la sentencia considera hechos probados que sabían que ella tenía 15 años y que presumieron de haberla liado “muy parda” en el piso con esa “guarra”. Lo que desconocían y, al parecer desconocen aún, es que a esa edad no hay busconas ni guarras, sólo niñas. La sentencia también prueba que la pequeña se cruzó de brazos y no supo cómo reaccionar ante estos bestias carentes de escrúpulos y de moralidad. 38 años para cada uno. Si quería jugar al parchís, ya tiene tiempo.

Dicen los tres que la sentencia obedece a la presión social y es culpa de los medios de comunicación. La sentencia responde a la interpretación jurídica de su comportamiento animal pero es cierto que la de la manada de Pamplona marcó afortunadamente un antes y un después al dar el Tribunal Supremo un tirón de orejas a la Audiencia de Navarra y abrir el melón de los cooperadores necesarios. En ese caso, al no impugnar ni Fiscalía ni acusación, los cinco cerdos de esa otra manada fueron condenados a sólo 15 años de cárcel. En la del Arandina, la Fiscalía fue con la lección aprendida, pidió 39-40 años y los magistrados consideraron a los tres exjugadores autores de la agresión sexual (14 años) y, además, a cada uno cooperador necesario en las dos de sus compañeros (12+12). Los tribunales eligen si se trata en estos casos de delito continuado (manada de Pamplona) o de cooperación necesaria, pero la tendencia es optar por la segunda por la especial sensibilidad social.

Dicen que la sentencia a la manada de Arandina carece de proporcionalidad en relación a otras, por ejemplo la de Rodrigo Lanza (5 años por matar a un hombre que llevaba tirantes con la bandera de España). Salta a la vista que algo falla, lo único que en lugar de poner el foco en los exfutbolistas debería ponerse en la caótica sentencia anterior y en abrir un debate sobre la conveniencia o no de revisar el Código Penal por casos como ese: recientemente la Fiscalía pedía casi la misma pena, 4 años, para un hombre que robó tres tangas a una vecina de su tendedero.

Dicen que la sentencia del Arandina, ejemplarizante, castiga más la violación que el asesinato y los más atrevidos se aventuran a decir que las agresiones sexuales terminarán acabando con la muerte de la víctima para que el salvaje obtenga una pena más benévola. Ahí también entra la posible revisión del Código. Aún así, en España existe desde 2015 la condena a prisión permanente revisable y lo que no hay que tener miedo es a aplicarla, como no lo hubo en el caso de Ana Julia Quezada. No es que la condena del Arandina carezca de proporcionalidad es que la de José Bretón (condenado a 40 años por matar a sus dos hijos) habría que compararla con otra de hechos similares, como la del “pequeño Gabriel” o la del asesino de la radial.

Con prisión permanente revisable ya hay varios condenados por asesinato tras agresión sexual, el primero, Pablo Catalán, que violó y estranguló en 2015 a una mujer ebria (en cambio en el caso de la manada de Manresa se consideró abuso por no estar la víctima consciente); pero también el pederasta de Valladolid, que violó y mató a una niña de 4 años; o Enrique Roma, que acuchilló a una mujer que opuso resistencia a ser violada. La sentencia del caso Arandina si guarda proporcionalidad con estos casos, con penas inferiores a las de la agresión sexual sumada al asesinato.

La niña de 15 años tenía un grado de madurez de una pequeña de 13 y ni aún con consentimiento se puede justificar nunca una aberración semejante, salvo que en lugar de hablar de hombres nos estemos refiriendo a cerdos. A falta de la interpretación jurídica que realicen instancias superiores, la sentencia apunta dónde están los límites, la diferencia entre lo que debe suponer vivir en una sociedad o en un establo. Hace 15 años jugaría al parchís, no lo sé. Ahora es muy probable pasar 20 años en la cárcel.