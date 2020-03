Viernes, 13 de marzo de 2020. “Informe sobre observancia y cumplimiento de lo que se manda o se recomienda ejecutar. Usos y conductas”. Ese es el nombre de un escueto informe que encomendé a mi investigadora infiltrada –mi topo, o mi topa, como ustedes prefieran– en la vida cotidiana de nuestra ciudad. Transcribo solo las primeras líneas de ese documento. Ahí van: 1) Salgo a la calle a las 11 de la mañana. 2) Una paloma posada en un alero aprovecha su situación para dejarme un recuerdo sobre la chaqueta. 3) Se cruza conmigo un chaval con pinta de universitario. Estornuda sobre la corva del brazo derecho. Le agradezco el detalle: “Así se hace, sí señor”. 4) Camino en soledad durante 5 minutos. Se aproxima un grupo de adolescentes, chicos y chicas. Justo al cruzarme con ellos, una de las chicas tose al aire torero desperdigando su aliento hacia el norte, el sur, el este y el oeste. “¡El codo, joven, el codo!”, advierto. “¿Qué codo?”, pregunta la chica. “Déjalo”, concluyo. 5) Entro en un supermercado para ver el ambiente. Aún queda algún rollo de papel higiénico. Compro una barra de pan y me pongo en la cola de una caja para pagar. Un individuo se sitúa a cinco centímetros de mí. Le recuerdo que en las circunstancias actuales es preferible dejar una distancia de un metro y medio (mejor dos). “Majaderías”, farfulla.

El informe respondía a mi interés por saber si la gente había comenzado a preocuparse de verdad por los efectos del maldito coronavirus. La respuesta es ‘sí’, desde luego. La mayor parte de los investigados entiende que la mejor de las opciones consiste en acatar las indicaciones de los expertos y en responder al buen sentido: en el español de siempre se contenía al interlocutor con aquello de ‘Usted a mí no me tose’. Pues eso.

Pero mientras se pedía a los ciudadanos que no salieran de casa (después se exigiría), cientos de vascos desoían esas peticiones visitando sus pisos de Cantabria (en Castro Urdiales parecía agosto). Algo parecido ocurría en Andalucía, en la Cerdaña, que se llenó de barceloneses, en la costa murciana (repleta de foráneos), en la sierra madrileña. Por lo visto, no faltan los merluzos cuyo lema no es ‘quédate en casa’, sino ‘que os den’.

Solamente una observación al decreto que limita los movimientos de los españoles: en el listado de establecimientos que deberán cerrarse aparecen los bares de copas con actuaciones musicales y los bares de copas sin actuaciones musicales. ¿No hubiera sido suficiente clausurar los bares de copas?