Cada ser humano, bajo la poderosa influencia de sus padres, elabora en su primera infancia un guion subconsciente que determina sus futuras relaciones con otras personas y el rumbo de su vida, hasta el punto de decretar si será un triunfador o un fracasado. Esto es al menos lo que sostiene el Análisis Transaccional, extraño cruce entre la psicología y el periodismo que en los años 70 dio a luz Eric Berne en su libro “¿Qué dice usted después de decir ‘Hola’?”. Lo leí en la Facultad con escepticismo y, mira por dónde, tiene hoy su utilidad. Es una pena, de hecho, que Berne no escribiese también un libro titulado “¿Qué dice usted después de decir ‘Adiós’?”, porque así, además de entender el guion bomba de Boris Johnson, podríamos adelantar qué va a plantear hoy, en el inicio de las negociaciones post Brexit. Dado el fracaso del razonamiento político, económico e incluso sociológico, solo se me ocurre acudir a la psiquiatría para analizar este proceso, indudablemente relacionado con la necesidad enfermiza de romper y destacar de un puñado de niños Eton, con evidentes carencias afectivas y a los que sus padres debieron imbuir la convicción de superioridad. Su guion, pura ciencia ficción, se está cumpliendo.

De momento, Johnson llega apabullando. Ha dicho que en medio año ha de estar listo el acuerdo o se levantará de la mesa. Ya de niño, sufrió sordera severa, por lo que es previsible su incapacidad de escuchar en las negociaciones. También resulta sencillo entender que el negociador europeo sufra de vértigo, tras su niñez en los imponentes Alpes. Michel Barnier está ya adelantando que “si a finales de año no hay acuerdo, estaremos al borde del abismo”. Lo que ya es menos comprensible es que los representantes de España en Bruselas no hayan llegado hoy a la oficina con una palabra tatuada en la frente: “Gibraltar”.

No hablo de una rancia cruzada nacionalista para defender el Peñón, pero es evidente que el actual Gobierno británico ha endurecido su posición respecto a la de su antecesor. Está fijado de forma indeleble el derecho de España a vetar cualquier acuerdo si no nos satisfaga. Lo que falta por garantizar es que los políticos y diplomáticos españoles de turno mantengan firme el pulso cuando llegue el momento de las presiones. Porque si no se cancela el proceso de negociación por riesgo de coronavirus, que todo es posible, a medida que pasen las semanas la presión aumentará. Sobre la mesa están no solamente los aranceles, sino también cuestiones de seguridad, energía, pesca y transporte. Y para el electorado de Noruega o de Polonia, pero sobre todo de Francia y Alemania, la prioridad de Gibraltar queda muy atrás en la lista. España habrá de hacer valer su derecho.

Y aquí es donde entra en juego otro guion, el nuestro, el que más puede perjudicarnos. Hay una España con cilicio y mala conciencia por crímenes antepasados, autoconvencida de que es merecedora de oprobios y castigos, una España que busca perder, sin duda sugestionada por padres que se sintieron perdedores y que inscribieron ese argumento en el subconsciente de generaciones, siempre hablando en términos transaccionales. Esta misma semana, he escuchado en el Instituto Cervantes de Berlín al filósofo Manuel Reyes Mate describir a España como un país antisemita ¡al mismo nivel que Alemania!, donde un descerebrado neonazi la ha tomado a tiros hace poco contra una sinagoga y donde mis amigos judíos hablan de “no go areas”. “Para sentirse español colectivamente es necesario excluir a otro”, sostuvo Reyes Mate, “primero al judío, luego al morisco, luego al protestante, luego al liberal, luego al comunista y hoy al moro, pero sobre todo al negro y al pobre”.

No sé en qué país vive este nada menos que Premio Nacional de Literatura y Ensayo ni cómo me atrevo yo a discutir a tan reconocido y bien pagado intelectual. Será por mi propio guion. Pero es que yo soy sin duda española y no por ello antisemita ni racista. Demócrata, luego no excluyente. Eterna estudiante de Historia y no por ello vencedora ni vencida. Mi país, señor Reyes Mate, es tolerante donde los haya. Compare con quien usted quiera. Abierto, solidario y europeísta como ninguno. Memoria sí, pero cuidadito con los guiones destructivos. Asignaturas pendientes, por supuesto. Y autocrítica, toda la que sea necesaria, pero sin permitir que derive en nefastos complejos. Porque una España acomplejada no podría defender hoy sus intereses ante socios y exsocios. Lo que nos devuelve al Brexit. Si los británicos quieren venir, que vengan. Si quieren irse, que se vayan. Pero Gibraltar en su sitio. Con firmeza. Sin complejos. Ese es el guion.