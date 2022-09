El gran engaño del lobo

No se llevan los cuentos tristes. Antes el lobo era el malo porque eran muchos los pastores que lo sufrían. Ahora el campo está despoblado y es raro ver un rebaño y tampoco se lleva lo de asustar a los niños porque es verles cara de miedo y llamar al psicólogo para que no les deje traumas. Si la realidad no gusta, se edulcora y huimos de contarles “salvajadas”. Así que el lobo es maravilloso y la sangre que deja a su paso es tomate.

Ahora quien escriba un cuento en el que el lobo sea el malo está perdido con las críticas. Un lobo que sopla y sopla para comerse a los tres cerditos se va inmediatamente al rincón de pensar. Ahora ese cuento clásico es una de esas “salvajadas” indescriptibles y una mentira intolerable porque la “realidad” está en la loba a la que las 5 cerditas sorprenden con una fiesta de cumpleaños. O en la eterna amistad entre el lobo y esa oveja que se presenta por error en su casa. Ahora suena mejor que Caperucita sea la mala y el lobo, el del gran corazón, incomprendido y acechado por cazadores, que son salvajes que no entienden que el pobrecito es casi vegetariano y que dedica sus días a la elaboración de tartas para sus vecinitas las ovejas, para los cerditos o para dar la bienvenida a aquel ternero recién nacido. Hasta en algún libro de texto a niños de 6 años se les hace leer que “este lobo bueno no come carne” y para ver si los ‘peques’ han pillado la idea les dicen que marquen las respuestas verdaderas: una de ellas es la de que “el lobo no se come a nadie” y otra que “el lobo no disgusta nadie”. La falsa es la de que el “lobo molesta a sus vecinos”.

El lobo es muuy bueno. Tiene un inmenso corazón. Que se lo pregunten, por ejemplo, a Ángel, que es ganadero, que como cada mañana fue a ver a las ovejas y se encontró los cadáveres de 21 de ellas. En los cuentos sería porque les habría dado un infarto y se habrían muerto del susto al ver al lobo porque las muy tontorronas no se enteraron de que solo venía a desearles un feliz día. Estaban llenas de sangre pero eso se tapa.

De todas formas la culpa es del ganadero por dejarlas de noche en la parcela, pero es verdad que si nos cuentan que el lobo es vegetariano entonces la responsabilidad sería de la del que distorsiona la realidad y tampoco permite verla en redes. Le pasó a ASAJA, bloqueada por Twitter por subir “insensibles” imágenes del destrozo de un lobo a cabras, pero también vivió la censura un ganadero de Sardón porque esas imágenes no siguen el patrón actual que es el de “los tres lobitos y el cochino feroz”.

No importa que el lobo no vaya a casa de Manuel José, de Monleras, a hacer pasteles o que el de Villaseco no pueda ni recordar cuando le mató las 47 ovejas porque reconoce que es volver a momentos de tristeza infinita. Lo importante es que el lobo es bueno, aunque sea mentira. Y el malo es el ganadero, por ser un descuidado y dejar a sus tontas ovejas en el campo, que algo habrán hecho para que el lobo las mate. Es como si nos entra un ladrón cada mañana en casa, la destroza, mata a uno de los perros que estaba en el jardín y nos dicen que seamos comprensivos porque el pobre tiene que comer y que ya nos indemnizarán. Y al día siguiente vuelve, mata a otro perro y te dicen que haberlo encerrado en casa.

Y es que ahora el lobo malo es bueno y al cazador le han cambiado la escopeta por una flor. Y el ganadero se queda sin ovejas, pero no pasa nada y necesita un psicólogo, pero no importa. ¿A quién le importa un ganadero? Y nadie puede tocar al lobo porque está protegido por este Gobierno de ecologistas y animalistas pero para los que las ovejas no deben ser animales. Y Castilla y León no ordena matar lobos porque por Ley está prohibido y está a la espera de ver qué pasa con el consejero de Cantabria, al que ya le han denunciado los conservacionistas, porque se la juega quien firma. También está la promesa de Teresa Ribera de 20 millones para compensar a ganaderos por la protección del lobo pero ha pasado un año y se los debe de haber gastado en pagar la factura de la luz del Ministerio.

El blanqueo del lobo es tan grande, que hasta ha cambiado la acepción de “lobo” en el diccionario de la Real Academia de la Lengua -RAE-. En 2001 era un “mamífero carnicero (...) Animal salvaje, frecuente en España y dañino para el ganado”. Ahora en la edición actualizada estamos simplemente ante un “mamífero carnívoro (...) “que vive salvaje, es gregario y puede atacar al ganado”. ¿Puede atacar al ganado? ¿Cuándo se enfada porque se le ha acabado la tarta de fresas? Y ojo que no es salvaje, solo vive salvaje. De que no sean muchos, ni hablamos.

“Y el lobito feliz abrazó muy fuerte a las ovejas y abrió la boca para darles un besito inmenso del que espera que siempre guarden un precioso recuerdo. Continuará...”

P.d.- En la segunda parte del cuento, no se sabe la razón, ya no aparecen las ovejas. Pillinas... ¿dónde se habrán escondido?

Y colorín colorado este fraude de cuento no se ha acabado.