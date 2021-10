El ‘gordo’ hombre de paz

¿ALGUIEN cree de verdad que esto es así?’ Bueno... estamos hechos a todo. Hechos a que un diputado le de una patada en la rodilla a un policía y condenado, siga en el Congreso. Hechos a que no se entienda una sentencia del Supremo y se de pie a que la interprete uno y la reinterpreten otros y así siga el juego de Podemos. Estamos hechos a que lo importante sea interpretar cuando lo grave es que moralmente Alberto Rodríguez pudiera seguir un segundo más después de conocerse la sentencia. Y estamos hechos a que Echenique, que pedía el cese de los imputados de políticos de otros partidos, diga ahora todo tipo de barbaridades contra la sentencia, incluido que es una aberración jurídica, algo impropio de una democracia, un atentado contra el poder jurídico... y un escándalo internacional. ‘Cuando se entere Europa...’, dice como el padre que amenaza con contarle la trastada del niño a la madre. Y lo dice con la ventaja de que Europa puede salir por donde menos se espera porque es la del nuevo Astérix, una Europa ‘quedabién’, de dibujante y guionista sucedáneos.

‘¿Alguien cree de verdad que esto es así?’ Bueno... España es diferente. Aquí se contrata a una empresa de drones para rescatar a unos perros entre la lava y antes de que se monte el tremendo dispositivo con imágenes que, seguro, darían la vuelta al mundo con los podencos por el aire, va un grupo de paisanos y lo arregla. A pie, porque la lava no les quema, entran, rescatan a los perros, y dejan hasta una pancarta. El ‘Equipo A’ de Murdoch. Todo es posible.

‘¿Alguien cree de verdad que esto es así?’ Bueno... Aquí los partidos de Gobierno se dejan por twitter y así Ione Belarra le ha lanzado a Pedro Sánchez el temido ‘tenemos que hablar’ vía red porque ella no es de ‘devuélveme el rosario de mi madre’. A Belarra, que se presenta como ‘ecofeminista’, le va más Manu Chao y su ‘para todas, todo’. Pero al precio al que esta la luz con ella en el Gobierno, le vendrá bien suprimir de la letra el ‘para todos la luz, para todos todo’.

‘¿Alguien cree de verdad que esto es así?’ Bueno... si se han creído que eras ‘hombre de paz’, el ‘Gerry Adams vasco’ o el ‘Mandela vasco’, se pueden creer cualquier cosa.

Después de una actuación magistral el lunes, con ese ‘sentimos enormemente su sufrimiento eso nunca debió ocurrir”, en el que el papel del ‘Mandela vasco’ era suyo, Otegui se relajó y entre sus parroquianos soltó que apoyaría los presupuestos, si el Gobierno liberaba a los 200 presos de ETA. Luego se arrepentió de hablar demasiado y de ahí el ’¿alguien cree de verdad que esto es así?’, que dijo en Radio Euskadi. El ‘hombre de paz’ no se puede creer que pasara de héroe a villano de lunes a miércoles. De bueno a ventajista. El jueves Bildu se negó a condenar a ETA en el Parlamento vasco y ayer, con Pablo Iglesias, reconoció que quiere la independencia del País Vasco de España y ambos llegaron a la conclusión de que unos tienden puentes -ellos- y otros cavan trincheras, es decir, la derecha.

Cuando Otegui acudió al Parlamento Europeo invitado por Podemos e Izquierda Unida en 2016 le recibieron con gritos de ‘asesino’. Procedían de los que al parecer prefieren trincheras, los de derechas, con una incendiaria Teresa Jiménez-Becerril que se levantó y se hizo oír con un aclaratorio para ‘guiris’: ‘mi hermano no iba a ninguna guerra. Lo mató ETA’. Su hermano era concejal del PP en Sevilla. Maite Pagazaurtundua osó promover un minuto de silencio por las víctimas de ETA después de esa intervención de Otegui en el Parlamento. Entre esas víctimas está su hermano Joseba, jefe de la Guardia de Andoain cuando le asesinó ETA. También era militante socialista pero ella al parecer también cava trincheras. Podemos no acudió a ese minuto de silencio. Qué sabrán ellas de lo que es la violencia de ETA.

‘¿Alguien cree de verdad que esto es así?’ Desde que Bildu apoyó al Gobierno en los pasados presupuestos comenzó el acercamiento de presos de ETA y son 272 los que están en cárceles del País Vasco o de Navarra. Otegui ha reconocido llevar ‘toda la vida hablando con el PSOE’, incluso cuando ETA decidió la ‘socialización del sufrimiento’, que consistió en asesinar masivamente a cualquiera que se le pusiera por delante. El ‘gordo’ o el ‘bigotes’ Otegui recibía en el caserío Txillarrea a Egiguren, a Patxi Alonso y allí fue donde conoció a Zapatero. Lo malo de Otegui para el Gobierno es que habla demasiado. Para los demás lo malo son muchas otras cosas, empezando porque fue hombre de secuestros y no de paz, no condena al terrorismo y tampoco ayuda a resolver los 370 crímenes aún sin culpable. Lo de pedir o no perdón es casi lo de menos, consuela a pocos. ¿Alguien cree que no apoyaría los presupuestos a cambio de la liberación de los presos de ETA? ¿Alguien cree el ‘no rotundo’ de Sánchez?