El Gobierno sin vergüenza

RESULTA casi inmoral quejarnos cuando otros se han quedado en horas sin nada, hasta sin la vida, y cuando sentimos e imaginamos los miedos de quienes ahora permanecen escondidos en un búnker entre el ruido de bombas y el terror a que los rusos tiren la puerta; cuando nos emocionamos con la historia de esos futbolistas acomodados que murieron por la libertad, aun sabiendo que iban a perder; cuando acompañamos a la madre y a su pequeño en su camino con mil miedos hacia la frontera; cuando nos estremecemos al pensar en cómo estas madres, estas abuelas, en su desesperación y en el mayor gesto de amor imaginable, entregan a desconocidos a sus niños para que alguien les ponga a salvo; nos emocionamos con esos polacos que nos han dado lecciones de lo que no es la xenofobia; con el gallego que recorrió más de 6.000 kilómetros para dar cobijo a refugiados; con el ‘niño’ de 18 años que, de repente, se ve luchando por su vida y empuña un arma que solo vio antes en videojuegos; con el español ya de adopción que vuelve a su Ucrania a dar la vida por su patria... Somos Ucrania. Son nuestros héroes. Pero si queremos ayudarles debemos garantizar que podrán vivir aquí, que tendremos recursos, aunque entre tanto dolor suene banal.

En España tenemos un nuevo gran problema económico: apenas disponemos de cereales porque se los comprábamos a Ucrania y sin ellos es imposible fabricar pienso. Y sin pienso no podemos alimentar al ganado y sin ganado, no tendremos carne o huevos. Estamos en la fase de que hay pocos cereales, ha subido mucho su precio y también lo hará el del pan, carne o huevos. En mayo, si no se consiguen compras en otros países, no tendremos ya maíz o trigo y no habrá pienso y el ganado come todos los días. Y sin ganado no hay huevos ni carne. Es como para tenerlo en cuenta.

¿Qué hace nuestro Gobierno? Depende. Garzón, el de Consumo, nada. Planas, ministro diplomático, nos endulza hablando de cortes en la cadena de cereal porque suena mejor que decir desabastecimiento. Como buen encantador, le deja el marrón a Bruselas. Bueno, perdón, hay una petición suya: que Bruselas mire hacia otro lado para traer de Argentina y Estados Unidos maíz transgénico, prohibido en España, y con más pesticidas de los imaginables. Vamos, que cualquier agricultor español que osara cultivar un maíz como el que pretendemos traer, estaría en la cárcel.

Y entonces, con Planas suspirando por maíz con pesticidas, aparece en escena María Jesús Montero, que nos anuncia una devastadora subida de impuestos por malos, por contaminar. Es decir, el agricultor español apenas contamina comparado con los de países a los que compramos cereal y, encima, le penalizan más para que aún produzca menos pese a que necesitamos materia prima. ¿Pero no quedábamos en que hacía falta una nueva política sin tantos miramientos medioambientales porque hay otras urgencias como comer? Y nos encontramos con que no sabemos ya cómo pagar luz, gasolina, gas... y nos enfila la espada del Gobierno de nuevo con el socorrido cambio climático y pago por uso de infraestructuras viarias, impuestos a billetes de avión, a fertilizantes nitrogenados, fin del IVA reducido, subida de tributación de gas natural y carburantes, impuesto de Patrimonio y Sucesiones... Nos deja sin aire.

En noviembre el Gobierno dejó atada su subida de sueldo para 2022 en un 2%. Sánchez cobra unos 87.000 euros, las ‘vices” 82.000, y los ministros, 77.000. Solo desde la distancia de estos sueldos con los de la clase media se puede entender su falta de empatía con los españoles. Cuando programaron su subida, ya estábamos mal. Ahora, cuando preparan más impuestos, estamos peor. No tenemos coches oficiales como ellos y por eso sabemos que el diésel está ya a 1,60. No vivimos en casas del Estado, y por eso sabemos lo que cuesta mantenerlas. Y tampoco tenemos esa dieta que disfrutan, exenta de impuestos por ir al Congreso. Solo así, desde la mirada de situación de privilegio se puede entender que tengan preparada una subida tan brutal. En una empresa privada se penalizaría o se le retiraría la confianza al analista que hubiera dicho que la pandemia no tendría repercusión económica, como hizo Calviño, y estaría en la calle si suelta después que la invasión rusa apenas repercutiría en nuestros bolsillos, como también ha dicho. En el Gobierno estas meteduras de pata se solucionan subiéndonos los impuestos.

Nosotros estamos muy preocupados por poder sobrevivir a la temida inflación de dos cifras y la ministra de Transportes, entregada a poner nombre de mujer a las estaciones. Montero se regodea tranquilizándonos porque la subida de impuestos no será a corto plazo. Gracias, ministra.

Este Gobierno ha perdido del todo la vergüenza.