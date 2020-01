El fútbol es así. Pasión, rivalidad, visceralidad, odios, envidias y pataletas. Es lo que hace que este deporte sea mucho más que un simple deporte. El que pretenda que el balompié sea solo cordialidad, deportividad, alegría, buen humor y una especie de ‘Arcadia feliz’ que se vaya a jugar a la comba o al solitario. Los que nos emocionamos y exaltamos en un estadio o delante de la televisión estamos orgullosos de ello y no tenemos que pedir perdón a nadie. Por suerte la gran mayoría de los aficionados en España somos así y además tenemos claras cuáles son las líneas rojas que no se pueden traspasar.

Porque el fútbol es precisamente así, es lógica y comprensible la postura que han tomado los aficionados de los dos principales clubes de la ciudad. El emparejamiento del Unionistas con el Real Madrid en la Copa del Rey nos ha regalado una semana de polémica en la que algunos han criticado duramente la imagen que ha dado Salamanca. Ni somos pueblerinos, ni catetos, ni cainitas. Al menos en esto, no. Hay que asumir que tenemos dos equipos con una rivalidad que va creciendo año a año. Mientras se mantenga dentro de unos límites, bienvenida sea. Por lo tanto es normal que los aficionados del Unionistas no quieran ni por asomo llevar el partido más importante de su historia al campo de su rival, y a los del Salamanca UDS no les haga gracia que el vecino, que prácticamente le niega la existencia, se luzca en su casa. Es como si el Barcelona deseara ir a ‘profanar’ el Bernabéu como pretendió en alguna final de Copa. O si el Rayo, que tiene un estadio más modesto, planteara llevar el encuentro en el que se juega el ascenso al ‘templo’ madridista porque es más grande. Cada uno tiene que arar con sus bueyes. El campo del Unionistas es Las Pistas (de titularidad municipal) y el del Salamanca UDS, el Helmántico (en propiedad). No hay más debate.

Entiendo que el salmantino ajeno a estas rivalidades no comprenda bien que, existiendo un estadio como el Helmántico, el partido se vaya a disputar en unas ‘cochambrosas’ Pistas que ni tan siquiera tenían la licencia de primera ocupación para poder instalar unas cuantas gradas supletorias. Comprendo también que el alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, en su voluntad conciliadora, se ofreciera a mediar en busca de una solución. Pero las cosas estaban claras desde el principio y se ha generado un debate que no tendría que haber sido tal.

Por este motivo no concibo que el Unionistas haya dejado la burocracia de los permisos para colocar los graderíos hasta el último momento. Si tenía clara su postura, debería haberse puesto a trabajar desde el mismo día del sorteo. Eso no exime de culpa a los responsables del limbo legal en el que estaba sumida esta instalación. Lo cortés no quita lo valiente. La directiva del club de la calle Badajoz tiene claro que no va a hacer nada en contra de su afición. De hecho renuncia a aprovechar este acontecimiento para ganar nuevos adeptos. Es fiel a unos principios y es respetable. Desde el minuto cero insistió en que era “su” partido, no el de la ciudad de Salamanca. Por consiguiente, que se los guisen y se lo coman.

Algunos lamentan que Salamanca vaya a dar una imagen deficiente al mundo mostrando un campo de Tercera División con una iluminación deficiente. Lo sentimos, pero la realidad es esa. El equipo al que le ha tocado el ‘gordo’ posee el campo más modesto y con él tendrá que disputar la eliminatoria. A pesar de los titulares perniciosos que hemos leído estos días, el Salamanca UDS ha tenido un comportamiento señor en todo esto. Recogió el guante del alcalde y no se cerró en banda a ceder el Helmántico, aunque recordó cuál era el sentir de su afición.

La visita del Real Madrid a Salamanca no es para que haga una exhibición a la que tenga que acudir cuanto más publico mejor. Viene a disputar un partido oficial con un equipo que posee un campo en el que entran algo menos de 4.000 personas. No estamos ante una cuestión de ciudad, sino ante una cuestión de fútbol y el fútbol es así.