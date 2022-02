El fiasco merece un castigo

EL suicidio es una de las pandemias del siglo XXI, por encima de los accidentes de tráfico. Vivimos años de récord en el número de personas que se quitan la vida. Lo raro es que sea un partido, en este caso uno de los dos grandes que han liderado la política en España durante las últimas cuatro décadas, el que intente suicidarse de la manera más incomprensible.

En el PP las tendencias cainitas han sido una constante desde su fundación en 1999, especialmente en la Comunidad de Madrid, donde desde los tiempos de Alberto Ruiz-Gallardón y Esperanza Aguirre hasta los de Cristina Cifuentes el enemigo de los populares ha vivido siempre en casa. Lo inédito de lo que ha ocurrido en los últimos días no es ya que los populares se peleen entre ellos, como viene siendo tradición, sino que esta vez los dos bandos en conflicto han estado a punto de dinamitar el partido, para gozo y disfrute del sanchismo rampante.

La envidia es el mal nacional, desde que España es España. Y la crisis del PP tiene su origen en ese pecado capital, desde el momento en que Pablo Casado tuvo celos del éxito de su protegida Isabel Díaz Ayuso. Casado no tenía necesidad de rodearse de ineptos, porque se le suponía desparpajo y capacidad dialéctica, pero algo debía de faltarle cuando decidió colocar a una tropa de fieles escasamente preparados y sobradamente soberbios, para dirigir el partido. En ese entorno, una figura emergente, audaz y desenfadada, aclamada por el público y vencedora sobre las huestes socialistas y podemitas, resultaba insoportable para la mediocridad casadista.

Así se emprendió en Génova 13 la caza de la presidenta de Madrid, como si les fuera la vida en ello. Casado y su fiel y estulto escudero Teodoro García Egea, han asumido el papel de la oposición a Ayuso, buscándole escándalos hasta debajo de las piedras y recurriendo a lo más rastrero del mundo del espionaje. Algo que no se atreverían a hacer ni los fontaneros del Gobierno socialista.

Haya o no haya algo reprochable en la actuación de Ayuso respecto a la comisión que cobró su hermano, el delito de persecución contra su presidenta pone contra las cuerdas a Casado y su lugarteniente Egea. El todavía presidente del PP no puede argumentar que no hay pruebas del espionaje, cuando el responsable de la maniobra, el inefable Ángel Carromero, ya ha dimitido para purgar sus culpas.

Ante el fracaso de su acometida y la falta de pruebas del supuesto delito de Ayuso, Casado ha dado marcha atrás y pretende cerrar el bochornoso capítulo con un empate, dando por concluido el expediente a la presidenta de Madrid “a cambio de nada”.

Pero un fiasco de semejante calibre no puede quedar sin castigo. El daño que la pareja de insolventes al mando del partido ha causado al PP resulta muy difícil de compensar, y la cabeza del Lanza Pipos Egea es el precio mínimo que Casado debe pagar. Así lo están exigiendo los barones, apoyados en la militancia y los cargos populares en ayuntamientos y comunidades autónomas (solo los diputados y senadores, además de los paniaguados de Génova apoyan a su presidente) que se declaran en su gran mayoría partidarios de Ayuso.

Tal y como apunta con valentía Alberto Núñez Feijóo, Casado debe cerrar cuanto antes la herida por la que se desangra el partido o será necesario convocar un Congreso extraordinario para votar otro equipo que se dedique a ganar las próximas elecciones en lugar de buscar la destrucción de sus correligionarios. Si algo bueno puede salir de tamaña catástrofe es un PP renovado, quizás con un presidente gallego que pueda recuperar la esperanza de impedir la continuidad del sanchismo hasta 2027. Cuatro años más con Pedro el del Falcon en La Moncloa sería lo más parecido a un suicidio colectivo.