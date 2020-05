No hay quien esquile las ovejas. Lo decían las noticias hace unos días y lo reseñaba aquí en su columna don Estella. Con el verano llega la época de la motila de las primalas y carneros enmandilados, que de no mediar prodigio este año se quedarán sin trasquilar.

Lo mismo las churras que las merinas, sufrirán los rigores del estío con toda la manta de lana encima y ni siquiera el sesteo, a la sombra de las grandes encinas de la provincia -alguna ampara con su enorme vuelo más de quinientas cabezas- aliviará los sofocones de los animales, tras pasar la mañana de canícula careando en los rastrojos del agostadero.

Hoy los ganaderos de ovino están arruinados. La pandemia ha cerrado los restaurantes y los asadores no chiscan roble en los grandes hornos de barro de Peñafiel, El Burgo de Osma, Peñaranda de Bracamonte y tantos otros, que asan por la geografía de Castilla las paletillas de lechazo en cazuela de barro, tiernas y jugosas con aroma de leña y manteca. Y si no hay asadores no se venden corderos por mucho que la buena intención comercial de los ganaderos zamoranos, amparados bajo el paraguas comercial de "Tierra de Sabor", desplieguen sus armas publicitarias para que lleguen a nuestras casas las piernas y paletas de los lechazos por servicio a domicilio.

No habrá esquileo porque no pueden llegar las cuadrillas de rumanos, resueltos y eficaces, que lo practican. Porque esquilar es un trabajo duro que exige destreza y buen físico para enlazarle las manos y patas al animal y meterle la maquinilla eléctrica por los bajos del vientre -los blandos- para librar el vellón entero de la manta de lana que abriga a la oveja. Y con cuidado, doblar la pieza sobre sí misma, tras limpiarla de pajas y boñigas, y apelmazarlas en las grandes sacas de lienzo donde aguantarán hasta que el ojeador de la fábrica de tejidos venga para calibrar la calidad de su lana, la grasa de la fibra, la entereza del vellón. Un oficio este del ojeador lanero también desaparecido, cuyo último excelente profesional fue el bejarano Rufino Sánchez, que por cierto era mi suegro.