El escaparate

Miren que es difícil socializar en un supermercado. Llevamos años de práctica para conseguir atravesar los pasillos como levitando, con la mirada de halcón peregrino localizando lo que queremos comprar, intentando no pararnos con nadie porque nos come la prisa, o los niños subidos al carro, o un adolescente abducido por lo bio, o tu propia pareja que hace su recorrido a su aire, muy rápido o desesperadamente lento, como si no nos conociera; o madres octogenarias para quienes todo es un descubrimiento atractivo y repentino. Es un trámite frecuente y poco liberador de nuestra existencia. Nos ata al consumo y a la definición pública de nuestras circunstancias personales. Porque hacer la compra en solitario, entre tanta exhibición familiar, te lleva a descubrir un puntito de desvalimiento sobre ti mismo. Es la soledad del comprador de fondo.

Revertir esta tendencia y además emerger de entre los lineales de los lácteos, mejor de entre los vinos blancos, como una Venus botticceliana inesperada, es el objetivo de una cadena alemana de supermercados que ha querido facilitar las relaciones personales en este tiempo de encierro y propiciar encuentros entre parejas que hagan la compra entre las seis y las ocho de la tarde de cada viernes. Lo mismo ir al súper se convierte en una experiencia seductora, a la que hay que dedicar más tiempo, o mejor, más entusiasmo, y hasta vestirse con gusto de nuevo, no con la rutina que lleva la marca blanca de esta larga soledad.

Son los supermercados lugares de refrendar certezas, donde las sorpresas no son muy bienvenidas y menos buscadas. Ya es una tragedia cuando cambian los productos de lugar, estudiadamente, marketinianamente, o dejan de traer tu chocolate favorito. No sé si habrá mucho hombre o mujer dispuesto a prenderse un corazón rojo de papel sobre su abrigo para formar parte del escaparate de productos a encontrar entre piñas y codillos.

Si no es en la realidad del súper, uno puede incorporarse a buscar compañía en la realidad de lo virtual. Allí sí que cada uno decide quién es, con todos los filtros de moda que más gustan, somos nuestros yoes fabricados a conciencia, sin la espontaneidad del encuentro ante la escalera al cielo de los bombones rellenos de licor. Se da la paradoja de que jóvenes vecinos de escalera se lanzan a conocer a quien vive puerta con puerta a través de Tinder, Meetic o Badoo.

También es posible armarse de valor, desafiar las inclemencias invernales, las multas e imposiciones, subirse a un transporte público e intentar plantarse en casa de la novia. Lo acaba de hacer un joven de Murcia, quien a la hora de enseñar sus credenciales para justificar su viaje ha considerado primera necesidad de su existencia ver y hacer el amor a su pareja. Y caer en la exclusividad de los brazos deseados, donde los supermercados, simplemente, no existen.