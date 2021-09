Me chivan mis fuentes, generalmente bien informadas, desde la ONU que están pensando en declarar el 27 de septiembre como el día del asesor. ¿No tienen su día la gente peculiar el 10 de enero, la tortilla de patata el 9 de marzo, los hombres y mujeres del tiempo el 5 de febrero, las personas infieles el 13 de ese mismo mes, los calvos el 7 de octubre, o hasta los que se saltan la dieta el florido 6 de mayo? Pues los asesores políticos también necesitan el suyo. Por cierto, desde el Vaticano me comunican que, de momento, no encuentran un santo adecuado a esta figura. Pero andan en ello.

Y han elegido ese día no porque ayer el BOCYL publicara el cese del que fuera director general de la Policía, el salmantino Ignacio Cosidó, quien “a petición propia” ha dejado su cargo como asesor de la Junta. Su espantada alimenta todo tipo de especulaciones, dada su supuesta vinculación con la ‘operación Kitchen’, un hecho que podría salpicar a quien hasta ahora aconsejaba sin mucho éxito en materia de despoblación, el propio Alfonso Fernández Mañueco.

Y tampoco porque se haya conocido que Pablo Casado vaya a cambiar a su equipo de ideólogos y asesores para intentar llegar a La Moncloa. Según publicaba un periódico nacional, al líder popular no le gustan los exministros de su partido y prefiere introducir savia nueva con nombres como los de las catedráticas Edurne Uriarte y Teresa Freixes; el ex sindicalista José María Fidalgo, el consejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid, Enrique López; el conocido Juan Costa o la abogada del Estado Elisa de la Nuez, quien precisamente ayer quiso dejar claro que de asesorar a Casado, nada. Que ella, como secretaria general de la Fundación Hay Derecho, se reúne con muchos partidos políticos, pero de ahí a hacer de “fontanera” del PP hay un gran trecho.

El día 27 de septiembre será considerado el día del asesor por un hecho histórico surgido del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, encabezado por la podemita Ione Belarra, y que ayer apareció publicado en el Boletín Oficial del Estado. Sí, queridos lectores, el Gobierno ha creado un consejo asesor de menores de entre 8 y 17 años con voz y con voto. Lo ha denominado Consejo Estatal de Participación de la Infancia y la Adolescencia y tiene como finalidad formular propuestas sobre cuestiones que les afecten a nivel estatal. Los chavales, elegidos por otros mozuelos pertenecientes a estructuras participativas municipales y autonómicas, así como a organizaciones, asociaciones, entidades, colectivos o plataformas varias no podrán ocupar su cargo más de dos años o cuando cumplan la mayoría de edad.

Dicen en Madrid que han visto a Íñigo Errejón y a José Luis Martínez-Almeida comprándose unos pantalones cortos para ver si les dejan entrar en este innovador organismo y el gobierno de Sánchez les hace algo de caso. Por apariencia no va a ser, aunque me da a mí que a la ministra navarra no se la cuelan.

Desde luego, está de moda crear consejos, corporaciones, organismos, comisiones, entes, cosas... que no sirven para nada. Éste, en concreto, valdrá para protagonizar una de esas preciosas fotos ‘flower power’ a las que nos tiene acostumbrados nuestro guapo presidente, en la que aparecerá rodeado de niños y niñas a los que aburrirá con un largo discurso en el que les dará las gracias por su servicio a España con patrióticas palabras.

Su cometido, en fin, será el mismo que el de los innumerables asesores que los partidos políticos instalan cómodamente en las instituciones que gobiernan para pagar favores. No hace falta irse muy lejos para encontrar ejemplos. Más de uno se sonrojaría si su nombre apareciera en estas líneas. O quizás no, lo cual es más preocupante.