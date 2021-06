El destrozo de los indultos

La lista de destrozos en instituciones y principios democráticos que la traición de Pedro Sánchez ha provocado es tan larga como largos se nos van a hacer a la mayoría de españoles estos dos años que restan hasta las próximas elecciones generales.

Para empezar, con los indultos firmados el pasado martes el Gobierno sanchista-comunista socava los cimientos de la monarquía constitucional que los españoles nos dimos en 1978. El perdón supone un acicate a quienes han atacado y van a seguir atacando al Rey y se burlan de la Constitución. Al mismo tiempo, la vergonzosa excarcelación de los golpistas corroe la separación de poderes, porque aunque la Justicia haga justicia, los delincuentes saben que después llega el Ejecutivo para enmendarle la plana y destruir el efecto punitivo de las sentencias. La Justicia española pierde eficacia y ve cómo decae su prestigio internacional, porque Sánchez y sus ministros vienen a darle la razón a los separatistas que consideran la sentencia del Tribunal Supremo, tras un juicio ejemplar, como una venganza y no como la consecuencia inapelable de la secesión y la malversación de fondos públicos.

La traición de Sánchez ataca de forma directa la unidad de España. Es indudable que desde ayer los elementos más activos en el proceso para acabar con España tienen no solo la libertad para continuar con sus propósitos, sino que se sienten más fuertes, con más respaldo que nunca para avanzar hacia la secesión.

Los indultos constituyen también un golpe de mano contra la soberanía nacional, que hasta ahora se supone patrimonio del pueblo español, pero que Su Sanchidad ha cambiado por la soberanía de su santa voluntad. No importa para nada la opinión de una gran mayoría de los españoles, contrarios a los indultos, porque prima el espurio interés de Su Persona.

Al mismo tiempo, el perdón colectivo a los rebeldes convierte en papel mojado la pretendida igualdad de todos los españoles ante la ley. Aquí hay delincuentes que cometen los más graves delitos y que sin necesidad de pedir perdón ni arrepentirse, y anunciando además que volverán a cometerlos, se libran de cumplir las penas impuestas por el más alto tribunal. Tienen razón los supremacistas catalanes: ellos son diferentes, son mejores y tienen privilegios.

Con la gracia concedida por el Gobierno a Junqueras y su tropa se rompe la convivencia en Cataluña y en el conjunto de España. No es cierto que se abra ahora “un tiempo de diálogo” como anunció Sánchez en su lamentable justificación de los indultos, sino al revés: tal y como anunciaron ufanos y retadores a la salida de la cárcel, los perdonados van a redoblar su reto contra la democracia, contra la mitad de los catalanes que no son separatistas y contra todo lo que huela a España. Exigirán la amnistía al grito de “ni olvido ni perdón por las condenas del 1-O” y no tardarán en volver a declarar la independencia (si acaso esperarán dos años, en agradecimiento a Sánchez).

La concesión de los indultos dinamita también lo poco que quedaba del PSOE, convertido desde hace al menos dos años en el cortijo de Pedro, en un Partido Sanchista donde solo medran quienes poseen las mayores tragaderas, los sumisos y los incapaces de mostrar una mínima disidencia con el Jefe Supremo. De las siglas del PSOE no queda nada. El separatismo, el supremacismo y el privilegio son conceptos contrarios al socialismo, al menos así ha sido a lo largo de la historia, y lo de español, cuando se apoya y premia a quienes conspiran para destruir España, suena ya a risa.

Y para cerrar la lista de víctimas, habría que incluir al Congreso, al poder legislativo, que ni ha sido consultado ni ha recibido siquiera explicaciones sobre la decisión más trascendental de la legislatura. El presidente ha tenido la desfachatez de anunciar que defenderá las medidas de gracia en el Parlamento ¡el próximo miércoles día 30, ocho días después de aprobarlas! ¿Cabe mayor desprecio a la sede de la soberanía nacional?

Entre tantos daños, el gran beneficiado por los ‘insultos’, además de los ex presidiarios, es el propio Sánchez, que no solo se asegura acabar la legislatura sobre los colchones de La Moncloa, sino que puede arañar un buen puñado de votos en Cataluña. A partir de ahora, habrá muchos separatistas decididos a votar al PSC: para qué votar a Puigdemont o a Junqueras si los socialistas les pueden llevar por el mismo camino hacia el referéndum y la independencia pero por la vía legal, reformando la Constitución si hace falta.

Pierde España y gana Sánchez.