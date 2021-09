El destape de Tudanca

El socialista Luis Tudanca se ha tomado el asunto del plan no nato para la reforma de la sanidad en Castilla y León como una cuestión poco menos que de supervivencia personal. No le he visto tanto interés por ningún asunto, ni siquiera cuando el presidente del Gobierno, de su partido, nos resta fondos a esta Comunidad para pagar los favores a los independentistas de Cataluña o a los bildu-etarras o cuando apoya la salida de prisión de los que quisieron dar un golpe de estado el 1-O. En fin, que en los momentos más críticos para los españoles derivados de la necesidad de Pedro Sánchez de venderse a lo peor de España para mantenerse en el poder, no dice nunca nada. Le tenemos pillado don Luis. Usted no habla desde el convencimiento de que esté defendiendo los intereses de los castellanos y leoneses. Usted habla desde el convencimiento de que hacer “casus belli” del asunto sanitario le va a venir muy bien para sus intereses electorales dentro de su partido, donde tiene los mayores enemigos, y fuera, donde ya le digo yo que cada día le quieren menos.

Tudanca no puede pretender engañarnos a nadie. A él le interesa, como le confesó Zapatero en una entrevista a Gabilondo, el ruido, la polémica y cuanto más mejor, porque así cree que puede sacar mayor rédito electoral.

Tudanca falta a la verdad y lo sabe. Dice que no se sienta a negociar la reforma sanitaria mientras no se retire de la mesa del Consejo de Gobierno el plan no nato de Verónica Casado, por cierto, exasesora del socialista Pedro Sánchez. Mal se puede retirar cuando ese plan no ha pasado por el máximo órgano del Ejecutivo regional.

El aspirante socialista a la Presidencia del Gobierno regional no se sienta a negociar -ya se marchó una vez de la mesa de negociaciones- primero, porque no tiene nada que ofrecer y segundo, porque si hay un acuerdo en la reorganización sanitaria ya no tiene armas para hacer oposición. Ni tiene plan ni tiene proyecto para esta Comunidad.

Tudanca no tiene otra cosa que ofrecer que oponerse a lo que sea y callarse y agachar la cerviz cuando el presidente del Gobierno nos humilla a los castellanos y leoneses o nos resta fondos por el hecho de vivir en una región de las llamadas de la España rural o vaciada, a la que el Gobierno central trata de penalizar por tener pocos habitantes y quiere castigar por acercar los servicios básicos al último rincón de la Comunidad.

Usted, señor Tudanca, sabe que Castilla y León tiene uno de los ratios de médico por habitante mayores de España. Usted sabe, según los datos del INE, que estas cifras están muy por encima de la media española y de comunidades gobernadas por el Partido Socialista, su partido. Los datos son objetivos, no caben interpretaciones y están ahí para comprobarlos. Dicho esto, siempre cabe la mejora y, sobre todo, es necesaria una reestructuración que seguramente tiene poco que ver con la presencialidad, que es un problema reciente derivado de la pandemia y mucho con cambiar las leyes para que haya mayor flexibilidad en el funcionariado y que los sanitarios se puedan adaptar a las tareas que hay en cada momento y situación.

No es justo, por ejemplo, que un sanitario soporte una carga de trabajo de 1.500 tarjetas y otro menos de 300. ¿O está usted de acuerdo con esta situación que se está dando en esta Comunidad?

De cualquier forma, si tiene algo que ofrecer que sea beneficioso para los pacientes, bueno para los profesionales y razonable para poderse llevar a cabo, deje de marear la perdiz, señor Tudanca, y siéntese a negociar con la que hubiera sido su consejera de Sanidad si el señor Igea y Ciudadanos le hubieran investido presidente. Hable con Verónica Casado y preséntele un plan si es que lo tiene, que me da que no tiene más que palabrería.

Por cierto, ha dicho que está preparado para unas elecciones si aprieta el botón de la convocatoria electoral Mañueco. Otra falacia suya, porque imagino que cuando presentó la moción de censura en marzo porque se lo ordenó el señor Sánchez, al que no es capaz de rechistar aunque nos maltrate presupuestariamente hablando, estaría preparado para gobernar esta Comunidad. De cualquier manera, podría contribuir a dar estabilidad a esta Comunidad si nos aclarara si va a presentar una nueva moción de censura, al margen de los secretos de alcoba que a los castellanos y leoneses le interesan poco y que son más propios de un “Sálvame” que de un Parlamento regional.

Por cierto, ¿qué opina usted de la solemne estupidez que dijo ayer el presidente del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez, que aquí, en España, se ha vacunado a todo el mundo sin preguntar a quién votan?

No he visto ni un tuit suyo acusándolo de sectario, como poco.