El ‘despojado’

El concejal Fernando Castaño ha sido despojado de sus competencias por culpa, se dice, de su incompetencia en el asunto de los jeques. Castaño se une así a otros despojados. A Godoy y Franco les quitaron su medallón de la Plaza Mayor y a los que recibieron por la gracia del Caudillo calle por el golpe de estado de 1936 también se la quitaron, como quedaron despojados de la suya tras aquel golpe los republicanos. Renfe, por ejemplo, nos ha despojado de trenes y el gallardete Gallardo de Vox puede que nos despoje del SERLA, asunto que ayer salió en un encuentro técnico en la Facultad de Ciencias Sociales. Se nos despojó de un montón de cajas con documentos que eran la joya de la corona del Archivo de la Guerra Civil. Otra guerra, la de la Independencia, también nos arrebató monumentos de los que ha quedado alguna cicatriz, como el convento de Santa Ana, en San Vicente, que era el convento de monjas más antiguo de Salamanca, según Villar y Macías.

De todos los edificios que estuvieron bajo la advocación de Santa Ana no queda ninguno. La concejala Ana Suárez ha recibido las competencias retiradas a su compañero, que un conocido afirma que son despojos de la trifulca política de estas horas, que el mismo conocido dice que ha sido una merienda de jeques. Jeques que merendaban bocadillos lardados de panceta con chato de vino.

En Salamanca tenemos la Hermandad del Despojado, que procesiona el Domingo de Ramos, y ríase usted, pero con los despojos del matadero comenzó a labrarse su historia de guiso de fiesta la chanfaina.

Castaño puso sus competencias a disposición del alcalde y ya ve lo que ha pasado. A García Carbayo –a todos, en general—ya nos zumbaban los oídos de lo que se decía de nosotros por ahí fuera, que hacía que se nos cayese la dignidad a cachos. Que aquí acabe todo es algo que no sabría decirle, porque la oposición quiere su parte y apunta, nada menos, que al alcalde como corresponde al tiempo preelectoral que vivimos. Cuando asoman las urnas surgen dimisiones y arreglos de calle, así que no pierdo la esperanza de recuperar esos trenes. El 15 de febrero de 1497, hace 526 años, el hijo de los Reyes Católicos, el Príncipe don Juan, se puso en modo Carbayo y ordenó el empedrado de las principales calles de Salamanca. Hoy las ajardinaría.

El mismo príncipe que impulsó la Casa de la Mancebía, cerrada hace 600 años, y murió en Salamanca por pasarse en la celebración de San Valentín. Hay quien dice que la calavera de la rana le representa. Aquel documento de empedrado es una joya que puede leerse como si se tratara de un callejero de la época porque indica el nombre y trazado de las calles, dónde comienzan y terminan, pero, sobre todo, señala que teníamos muy abandonado el asunto del urbanismo. Ir por la calle debía ser un martirio y hacerlo en carro un calvario. De la zona de bajas emisiones no dice nada. No quiero pensar la punta que una chirigota en Cádiz le habría sacado a nuestro congreso de jeques, al “conseguidor” municipal y al lío de Castaño, pero en Salamanca el carnaval es un asunto muy serio y de un tiempo acá una cosa de niños. Aquí el carnaval es toro en Ciudad Rodrigo y fiesta de facultad en Salamanca, cuando los estudiantes salen a la calle disfrazados, como hacen los del Códex estos días. Recuerdo que tiempo atrás el Códex incluía un Desfile de Pendejos con disfraces y cartelería que hacía escarnio de la actualidad, e incluso una puesta en escena que vi en el Liceo y el Juan del Enzina varias ocasiones. Don Juan del Enzina también escribió del Carnaval en sus “Églogas de antruejo”, que se representaban en el Palacio del Duque de Alba por aquellos días en los que el Príncipe Don Juan tenía en la cabeza empedrar salamanca, pero no como se empedraban los hornazos de antes, con huevo.

Para algunos lo mejor del carnaval es este Jueves Lardero, merendero, cita con el hornazo en varios pueblos salmantinos, clave en el Libro del Buen Amor. Jueves Lardero, longaniza al puchero o pan, chorizo y huevo, y farinato en Ciudad Rodrigo. Y comamos y bebamos, que mañana ayunaremos.