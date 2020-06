El dedo de dios

Iñaqui, el amigo del alma de Pedro Sánchez, solo tiene una pega, que no es mujer. Si lo fuera nadie habría podido recriminarle al presidente su designación a dedo porque quien osara se habría llevado la bofetada por machista. La misma que le dio Pablo Iglesias a los que se atrevieron a criticar la entrada de su mujer en el Consejo de Ministros. También fue así, con un “machistas” masticado en cada sílaba, como Pepiño Blanco calló a los detractores del aterrizaje de Begoña Gómez, la mujer de Sánchez, en el prestigioso Instituto de Empresa coincidiendo con la llegada al poder de su marido. “Machismo”, dicen.

Y ahí se acababa todo pero para los propios... porque en cambio sí es justo criticar a Ana Botella por ser mujer de Aznar y ahí no hay otro mérito que valga aunque ella sea funcionaria de carrera, o no hay que defender a Begoña Villacís, cuando embarazada de 9 meses sufrió el escrache, o a Soraya Sáenz de Santamaría o a Rosa Díez... Solo las mujeres de la izquierda son mujeres de verdad. Aquí en España se llevan más las Rita Maestre de tetas fuera en la capilla o la vergüenza ajena que produce Irene Montero siempre, pero aún más cuando se muestra natural en un vídeo. Ese es el nivel.

Pero resulta que Iñaqui es hombre y no se puede acusar al PP, Vox o Cs de machistas cuando critican su nombramiento. A Iñaqui le ha tenido que echar un cable Margarita Robles, que es la ministra más querida por los que no son partidarios del Gobierno socialcomunista, y aquí entran los votantes del PSOE de siempre. Ella, que ahora para el Consejo de Ministros es poco menos que la folclórica que llora en los actos en recuerdo de las víctimas y la única que defiende a la defenestrada Guardia Civil, vilipendiada y humillada por el resto del Gobierno por acción u omisión, dijo, con razón, que no se puede castigar a alguien por ser “familia o amigo de” si tiene méritos para el puesto.

Y en el caso de Iñaqui nadie se ajustaba mejor al cargo porque primero estaba su perfil y amistad con el “presi” y luego Pedro Sánchez, cual ser superior, creó el puesto a su medida. Lo que no sabíamos era que el Plan Retorno de Talentos que tenía en mente Pedro Sánchez allá por 2015 se llamaba “el dedo de dios”.

A Ana Rosa Quintana le confesó cuando era candidato que quienes le ponían en su sitio eran su familia y su amigo Iñaqui. Ahora cierra el círculo porque el que faltaba ya está colocado, como su mujer y su hermano pequeño, al parecer un gran músico, muy criticado porque consiguió la plaza de coordinador de actividades de conservatorios de música en la Diputación de Badajoz -presidida por un socialista- cuando se encumbró Pedro Sánchez.

Claro que no se puede penalizar a nadie por ser “familia o amigo de” pero Pedro Sánchez anunció un nuevo modelo laboral “en el que primaría la meritocracia y no el enchufismo”. Criticó a Güemes (PP) por su nombramiento en el IBE Business School y luego casualmente entró allí su esposa. Nombró al entonces secretario de organización del PSOE, Óscar López, presidente consejero de Paradores de Turismo; criticó a Wert (PP) por ser embajador de España ante la OCDE y luego le dio el puesto a Manuel Escudero, que había sido secretario de Empleo y Política Económica del PSOE. Puso al responsable de programas del PSOE al frente del CIS y a su ex jefe de Gabinete, Juan Manuel Serrano, a presidir Correos. Es sorprendente que solo familiares y amigos del presidente tengan talento.

Pero aún comprándole a la pobre Margarita el argumento, es injustificable que el nombramiento de Iñaqui, completamente innecesario por su falta de funciones, se produzca ahora, en el momento más dramático de la historia reciente de España.

Con 43.000 muertos por la pandemia, con España con una tasa del paro que es más del doble que la media de los países del euro, con una crisis económica que se anuncia ya como más grave que la Gran Recesión, con el turismo cerrado para España porque nuestro Gobierno no es fiable para el resto de países... Cuando nuestro presidente debería estar preocupado por sacarnos de ésta, por utilizar la diplomacia en Europa, es triste que su obsesión sea mantener el estado de alarma para ser el dueño del BOE y fabricarse una nueva normalidad en la que esté rodeado de amiguetes con los que charlar en el café. Poco podemos esperar de él si el 28 de abril, cuando murieron en España 304 personas por el coronavirus, aprovechó para crear a dedo 14 nuevas direcciones y subdirecciones. Para esto le sirve el estado de alarma.

A Iñaqui le falta ser mujer pero tiene un amigo con las espaldas bien anchas para aguantar lo que sea. Si Sánchez duerme a pierna suelta después de ser el presidente que pasará a la historia por los muertos del COVID y sin la más mínima autocrítica; después de gobernar con Podemos, lo que nunca haría; de pactar con Bildu, lo que negó una y mil veces; de hundir el Turismo desde dentro, con declaraciones de sus ministros, y desde fuera con la imagen forjada cada día de país bananero...

Lo de Iñaqui es lo de menos, lo de más es que está al frente del Gobierno alguien que se ha mostrado sobradamente despreocupado por sacar a España adelante. ¿O alguien puede dudar de que si de verdad quisiera la reconstrucción no habría puesto al frente de la comisión a una persona de consenso, como es Margarita Robles, en lugar de a Patxi López?

Después de la gravedad de lo anterior, ¿cómo vamos a criticar a Sánchez por colocar a su amigo además para una vez, la primera, en la que se muestra realmente fiel a alguien?

Pobres de nosotros, pobre España.