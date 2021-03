El daño ya está hecho

El Hospital de Salamanca recibe todos los días una media de dos o tres pacientes con ictus.

No es de ahora. Esto viene pasando desde muchos años antes de que existiera la covid. Pero ¿qué sucede si uno de estos 1.000 casos anuales llega al hospital, y al revisar su historia clínica figura que ha sido vacunado?

No debería pasar absolutamente nada, siempre y cuando los ictus que lleguen cada día sigan siendo los 2 o 3 de siempre. Lo que sí debería hacernos fruncir el ceño es si esa media de ictus diarios empieza a ser 4 o 5 y, además, que buena parte de ellos hayan recibido la vacuna.

Esta es, más o menos, la conclusión a la que han llegado en la Agencia Europea del Medicamento: hasta ahora no se están registrando más trombos en las personas vacunadas que entre las personas que todavía están esperando su turno.

Nadie dice que es imposible que una vacuna pueda causar trombos. Nadie lo dice porque sería negar la evidencia. Hasta los propios fabricantes han reconocido y publicado posibles efectos adversos de carácter sanguíneo, pero el porcentaje de riesgo es pequeñísimo. Era pequeño cuando se realizaron los ensayos clínicos con cerca de 60.000 personas, y se ha reducido todavía más después de administrar 18 millones de dosis en Europa.

En una escala de riesgos de sufrir un trombo, atendiendo a los datos estadísticos, vacunarse contra la covid estaría en la parte de abajo. En la zona media figuraría el consumo de píldoras anticonceptivas, por ejemplo, y en la cúspide del riesgo estaría la propia covid: en torno al 25% de los pacientes con coronavirus que pasan una estancia en la UCI desarrollan algún tipo de trombo. Fíjense si merece la pena vacunarse: evita que te mueras a causa del coronavirus y evita que sufras un trombo como consecuencia de haber contraído el coronavirus.

A los cuarentones todavía nos faltan largos meses para que nos llegue el turno. Calculo que en otoño, pero si mañana mismo me ofrecieran la posibilidad de vacunarme, antes de terminar de escuchar el nombre de la vacuna que me van a poner ya tendría remangada la camisa.

Si esto fuera un buffet de la inmunidad seguramente haríamos cola en el estante de las de Pfizer -‘sírvame dos de esas’- pero no estamos en situación de elegir, sino ante la máxima emergencia sanitaria que hemos vivido muchas generaciones.

La vacunación continuará en cuestión de horas. Al final solo han sido unos pocos días de parón, pero el daño ya está hecho y sobre la vacuna de Oxford ya pesa la desconfianza. Ya veremos cuánta gente se ‘desapunta’ del listado con la esperanza de que más adelante le ofrezcan otra diferente.

Esta semana teníamos el placer de charlar con el inmunólogo Alfredo Corell y expresaba su asombro por el brutal revuelo mediático que se había generado en torno a AstraZeneca y que no había existido con Pfizer o Moderna, a pesar de que su tasa de incidentes adversos registrados es muy superior. “No le deseo a ninguna farmacéutica la vigilancia y la retransmisión al minuto que se ha hecho con AstraZeneca”, comentaba Corell.

Otros van un poco más allá y se preguntan por qué. ¿Acaso hay política detrás de este revuelo? Sí y no. Política hay porque la decisión de parar no la han tomado los científicos, sino los gobiernos. De hecho, los expertos han repetido durante todos estos días que la vacuna era eficaz, que los beneficios son enormes y que merecía la pena seguir vacunando. Lo que no creo es que detrás de este parón haya otra cosa que no sea miedo y eso es totalmente justificable.

Lo que nos espera en los próximos días está claro: se reanudará la vacunación y a los medios nos llegarán cada vez más testimonios de posibles efectos adversos sufridos tras vacunarse. Algunos sí tendrán relación -por supuesto que existen esos casos- y otros serán simples desvaríos: “Yo no quiero decir nada, pero ha sido vacunarme y a los tres días me ha tocado la Primitiva...”. El chiste lo leí en la red, pero es un resumen maravilloso del momento.