El covid contagia al brexit

Dejó escrito Julio Camba en sus “Aventuras de una peseta” que hay quienes opinaban que los ingleses no eran extraordinariamente inteligentes y añadía “yo creo que es que no quieren serlo. Al inglés tradicional la inteligencia le parece en el fondo [...] una cosa para gentes de cabellera revuelta y de vida irregular”. Al leer esto último se me vino a la mente Boris Johnson atreviéndome a añadir a lo dicho por Camba que en Inglaterra, como en cualquier otro lugar, donde y cuando llega un inteligente llega también una desgracia, pero no de la mano de quien lo es sino de quien cree serlo. Y con Boris llegó la desgracia por creerse en un momento de flaqueza más listo de lo que es, porque en Inglaterra, como en cualquier parte, hay de todo. Inglaterra no es una excepción, aunque a veces lo parezca. Llegó con Johnson y con el mayor entusiasta del brexit, de quien ya nadie menciona su nombre por gafe, Nigel Farage se llama, bufonesco personaje que mentía más que hablaba, que fue la cara amable del brexit y al que se le acabó su momento.

¿Quién se acuerda ahora del brexit cuando el coronavirus lo tiene tocado del ala? marcando otra vez las distancias a seguir, más anchas que nunca pese a que jamás fueron estrechas. ¿Quién vio antes a Churchill con mascarilla frente a Westminster o a Nelson en Trafalgar, incluso al propio Boris Johnson en Downing Street..., o a la Reina, a su Príncipe y demás parentela en Buckingham? Nadie, ni el fantasma de la Torre.

A todo esto hago un alto en el camino, pregunto si alguien desea apearse del carro pero nadie se apea porque nadie sabe dónde ir, ni siquiera a dar la murga uniéndose a lo que todavía pulula del Ejército de Salvación.

Y en este parón siguen británicos y no británicos, es decir, todos aquellos que tienen la vista puesta por las razones que sean en las Islas, porque Jonhson, abanberado de las libertades, ha decidido ponerles freno, decisión en sí nada reprochable salvo por las formas que no son un ejemplo a seguir, como casi nada de lo que hace por cómo lo hace o permite que se haga. Valga este gesto: Londres anunció que no pediría perdón por el decreto de cuarentena a los viajeros que pretendieran entrar al Reino Unido como turistas o no procedentes de España, perdón que no tenía por qué dar, mientras el ministro británico de Transportes, Grant Shapps, que fue quien avaló la cuarentena acababa de empezar las vacaciones con su familia en España, lo que alimentó la sospecha de que en aquellos momentos de tantísima trascendencia ni el ministro responsable estaba en su sitio ni a lo que debería estar.

Esto no quiere decir que del brexit nada de nada, todo lo contrario, las negociaciones siguen, pero entre gente más seria, porque interesa a una parte y preocupa a la otra, sin ruido, entre cortinillas. Infectado por el coronavirus, el brexit ha pasado a la condición de víctima, al menos durante el tiempo que dure la pandemia.

Brexit aparte. Vuelvo al coronavirus y a la cuarentena decretada por la que el Reino Unido no ha pedido ni tiene por qué pedir perdón, que fue sin embargo recibida con júbilo por el de la chupa motera y la mascarilla de tiburones (Fernando Simón, el de siempre) al que tiempo le faltó para manifestar su agradecimiento y alegría, “porque -según él- desincentiva que vengan evitando un riesgo que nos quitan”, que era una manera de ver el cielo abierto, de poder escurrir el bulto y de quitarse los muertos de encima. Y al final todos contentos por tan acertada decisión y beneficiosa para todos, tanto para británicos como para españoles. Y cuando todo quedó en un agradecimiento, llega Sánchez y califica la decisión de “desacertada”, ¿en qué quedamos? a la vez que, lejos, se oía el eco de los británicos que en Torremolinos veranean, que era también el eco del sector hotelero de la Costa que a sus expensas se mantiene: “Estamos muertos, nos han cortado la cabeza”. ¿Qué esperaban de esta vieja tradición británica con Boris Johnson de verdugo? Desde Dunkerque nunca vivió Gran Bretaña tanta incertidumbre.