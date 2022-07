Conviene a los intereses culturales, económicos y turísticos de una nación, una región, una ciudad o una comarca que la literatura, en forma de novelas, reportajes o ensayos se ocupe de ellos. Convienen incluso los estudios geográficos, históricos, sociales o literarios de menor calidad: lo importante no es que hablen bien, sino que hablen mucho.

Es evidente que aceptar esto último puede llevarnos en política a conclusiones siniestras. En esta columna aceptaremos que, a efectos prácticos, es preferible dejar en segundo plano las notas negativas de la ciudad que nos interesa. Bueno, no tanto. En España tenemos a Elvira Lindo como mejor ejemplo (véase “Nueva York, después de una vida”, 7-dic-2025). Después de admitir los encantos y notas de interés propios de la vida en una ciudad tan seductora, recoge en su libro de ese mismo año 2015 (“Nueva York, noches sin dormir”) lo que ella misma denomina una carta de amor-odio hacia la ciudad que la escritora convirtió en suya”.

Los aspectos negativos de la cultura social norteamericana que Elvira Lindo selecciona no dejan de ser anecdóticos, por lo general. Un ejemplo de la escritora: hay que “aprender a cerrar las fosas nasales cuando te invada la frecuente peste a mierda, ignorar el empalagoso olor a queso fundido, a pizza, a carne especiada, a glutamato y a azúcar; aprender a bufar como bufan aquellos a los que entorpeces el paso”. Mala propaganda para la ciudad que nunca duerme, sin duda: podrían emplear las horas de vigilia para darle a la fregona, por ejemplo. Pero hay gente a la que le gusta un poquito de porquería a la hora de almorzar. De la misma forma que premia a los malotes, tanto los que son malotes como los que aparentan serlo.

Hay otras maneras más originales de ser un malote. Podríamos usar la expresión ‘tipo duro’. Yo avanzo un poco más y la igualo con la castiza forma ‘tontaina’. Pues bien, alguien que pretende disfrutar de alguna parcela de poder (en concreto, algún mando del departamento de emergencias de la ciudad de Nueva York) ha tenido una ocurrencia gloriosa, destinada, sin duda, a tranquilizar a sus conciudadanos. ¿Qué hacer en caso de ataque nuclear? ¿Cargar el Smith & Wesson? ¿Ensayar 20 veces con el vecino (resérve para usted el papel de Clint Eastwood) un ‘alégrame el día’? Pues no. Pero las propuestas del departamento están en la línea de los chistes de Gila: no la escribo por no faltar al respeto. Chiste de Gila: ¿para qué sirven los cinturones de seguridad de los aviones?