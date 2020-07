Se me hace cuesta arriba este verano castrante, en el que no puedo abrazar a los míos tanto como quisiera y en el que prescindo de tantos placeres asociados a las vacaciones para aportar mi grano de arena a esta guerra de guerrillas, tan lejos todavía de la victoria. El enemigo anota sus avances en cada telediario, un parte de rebrotes que va dibujando el mapa de la invasión, la desesperanza de la segunda ola por adelantado, el despilfarro de tanto sacrificio ciudadano por unas autoridades que siguen ¡todavía! sin multiplicar las plazas UCI, los respiradores, los rastreadores de contactos, los test y el material de protección sanitaria.

No es la primera vez que luchamos, desasistidos, contra un poderoso enemigo. Mientras los españoles de a pie, con sus escasos medios, luchaban fieramente contra los experimentados ejércitos imperiales en nombre de Fernando VII, este felicitaba a José Bonaparte, y pedía a Napoleón que lo tomase por hijo adoptivo. Eran los tiempos en los que Julián Sanchez “el Charro” y sus lanceros, garrocha en mano, asestaban golpes parciales a los franceses, haciendo gala de un valor entrenado en mil batallas.

Así se me antoja que este verano peleamos nosotros contra el enemigo invisible, con cortes de línea de su suministro cuando llevamos puesta la agobiante mascarilla, con ataques relámpago de desinfectante, con rápidas emboscadas en la que amagamos con ir a la iglesia, a un concierto, a una terraza... y reculamos de inmediato para evitar la concentración. Con estas mismas tácticas lograron debilitar al enemigo el Charro y sus 12 “lanceros de Castilla”, más tarde los “Doscientos de don Julián”. Desde Europa se observa nuestra resistencia ciudadana, y vuelvo ahora a este nefasto año 2020, con cierta admiración y con impulsos inéditos de solidaridad, aunque no exentos de condiciones. A la hora en que envío este artículo, sigue sin conclusión la reunión en Bruselas de jefes de gobierno que debería dar a luz el Fondo de Reconstruccción, del que depende ahora en exclusiva que vuelva a ponerse en pie la economía. Son las tropas de Wellington, de las que no podemos prescindir por mucho que estemos dispuestos a guerrear. Y Pedro Sánchez ha hecho muy bien, reiterando en su gira de la semana pasada que está dispuesto a hacer concesiones, a cumplir las condiciones que le impongan, con tal de que nazca el imprescindible fondo. “España hará todo lo necesario para que haya un acuerdo rápido”, ha dicho a Merkel en Berlín, con la única condición de que no se permitan las posiciones de veto en esta negociación. Si Sánchez es capaz de decir a sus socios de coalición lo mismo que le ha dicho a la canciller alemana, España podrá atisbar algo de luz al final del túnel, allí donde ahora solo ve túnel al final de esta luz estival. En ese “todo lo necesario” que España está comprometiendo van incluidas condiciones muy duras, desde luego. Al gobierno le van a exigir el confinamiento obligatorio del gasto. Vamos a ver si Sánchez e Iglesias son tan disciplinados confinando la chequera del escudo social como lo fue la ciudadanía española, encerrando en casa a los niños y a los ancianos. Vamos a ver si de verdad se preocupan de proteger a los más débiles, en esta nueva era de restricciones que nos espera, en lugar de poner por delante los intereses de los potenciales votantes.

Vamos a ver si la lluvia de millones europeos abunda en desarrollo de sectores de futuro, en lugar de alimentar rémoras clientelistas. La letra pequeña del acuerdo será sin duda antipática, pero los beneficios que ese gran esfuerzo europeo de solidaridad pone nuestro alcance bien valen nuestra aquiescencia. También a Julián Sánchez “el Charro” le acabaron imponiendo el uniforme. En un primer momento, se empeñó en hacer las cosas a su manera y, junto a sus hombres, iba a por los franceses en traje corto y con silla montera, a la usanza del campo charro, en lugar de la indumentaria y el atalaje de ordenanza. Alegaba que le permitían mayor movilidad y soltura, pero en el fondo de su ser bullía ese indomable impulso de no dejarse ordenar.

En 1811, Wellington adscribió al coronel y a su brigada, a los que reconoció autonomía propia, al cuerpo del ejército que él mandaba. A cambio les obligó, pagando de su bolsillo, a vestir “ropaje de color rojo con vivos y alamares dorados, pelliza al tercio al estilo de los Húsares, casco enfundado de pelo negro y manga encarnada, además de montura inglesa”. Tuvieron que ir a guerrear vestidos a la europea. Lo siguiente fue Arapiles. Y ganamos aquella guerra.