El ‘Catalangate’ es mentira

El independentismo catalán nos la ha vuelto a colar. Mejor dicho, se la ha colado a Sánchez y a sus acólitos. En el momento más bajo de apoyo a la secesión de Cataluña desde el golpe de Estado de 2017, el movimiento troglodita necesitaba un giro de timón. Un argumento para volver al candelero, presentarse como la víctima y, de paso, chantajear a un presidente del Gobierno al que tienen cogido por los cataplines desde la moción de censura. Con ayuda de Elies Campo, uno de sus discípulos bien relacionado en Estados Unidos, han construido una gran mentira. Una patraña insidiosa que a punto está de llevarse por delante a la única ministra decente del Ejecutivo español, Margarita Robles.

Pocos son los que dudan a estas alturas de que el denominado ‘Catalangate’ es un invento. Una mentira más de la escoria golpista. Las informaciones publicadas que supuestamente destapan el caso de espionaje no tienen ningún rigor. Aseguran sin pruebas que el CNI utilizó el sistema Pegasus para escuchar los ladridos y rebuznos de algunos de los líderes del procés. En el caso de que así fuera, ¿dónde está el problema? Parece que olvidamos que estos señores y señoras protagonizaron una declaración unilateral de independencia hace menos de cinco años. Que, lejos de arrepentirse, se han jactado en numerosas ocasiones de que lo volverían a hacer. Precisamente nuestro servicio de inteligencia está para eso. Lo escandaloso sería que se pinchara el teléfono del panadero del barrio o de un controlador de la ORA. Malos espías tendríamos si no se dedicaran a rastrear con absoluto detalle los pasos de esos desechos para anticiparse a sus movimientos. Porque por mucho que estén ensuciando algunos de los escaños del Congreso de los Diputados, solo buscan hacer el mayor daño posible a España. Nos odian a todos y a cada uno de nosotros y se valen de las instituciones democráticas para arruinar nuestro futuro. Solo hay que ver la actividad que realizan en el exterior para minar nuestro prestigio y presentarnos al mundo como un Estado que no respeta los derechos humanos.

Por todo ello resulta más abyecto que tanto ERC como los herederos de ETA entren a formar parte de la Comisión de Secretos Oficiales del Congreso. El enésimo cambalache de Sánchez para contentar a sus socios. Esta operación, además de un palmario ejemplo de prevaricación, es un auténtico misil en la línea de flotación de nuestra democracia. Es como darle a un terrorista islamista un pase VIP para entrar con un camión tráiler en la Feria de Abril de Sevilla y cargarse a todo el que pille por delante. El comportamiento de la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, en todo este asunto, roza lo delictivo. No nos pilla de nuevas porque esta señora ya ha demostrado en varias ocasiones que solo está al servicio de su líder Sánchez. Lo evidenció en el caso del diputado Alberto Rodríguez y en la esperpéntica votación de la reforma laboral cuando el inútil de Alberto Casero se equivocó de botón por tener las manos ocupadas.

En Bildu ya están contentos porque van a poder conocer los nombres y direcciones de los infiltrados del CNI en ETA que permitieron la derrota de la banda. Pero en ERC no se conforman con eso. Rufián quiere la cabeza de Margarita Robles. Si la consigue, Sánchez pasará a la historia como el emperador de la traición (ahora es el rey). Recordemos que la ministra de Defensa le apoyó sin fisuras cuando fue desbancado de la Secretaría General del PSOE. Y eso sin renunciar a un sentido de Estado que más quisieran tener el resto de mediocres que se sientan en las sillas del Consejo de Ministros. Una vez más me pregunto dónde están los socialistas decentes a los que se le revuelven las tripas con este tipo de prácticas. No entiendo que no alcen la voz ante semejantes comportamientos delictivos y alevosos que se cargan de un plumazo la historia del partido del puño y la rosa. Cuando quieran hablar, será demasiado tarde.