El capricho de Irene tenía un precio

Mañana se cumple un año de la gran explosión del Covid-19 en España. El 8-M multitudinario de 2020 se convirtió en el epicentro de la bomba coronavírica que nos ha destrozado la vida.

El sectarismo, el feminismo mal entendido y la insensatez del Gobierno sanchista-comunista le llevaron a retrasar una semana el confinamiento para que la vicepresidenta consorte, a la sazón ministra de Igualdad, pudiera celebrar su ‘fiestuqui’ con sus amiguitas y con un puñado de ministras, además de decenas de miles de madrileñas y madrileños convencidos de que no pasaba nada por besarse, abrazarse, gritar y caminar apretujados. Fueron ciento veinte mil y casi todas las dirigentes que portaban la pancarta contrajeron la enfermedad.

La decisión de no hacer caso a la OMS, que días antes pedía evitar concentraciones multitudinarias y tomar medidas drásticas para evitar la propagación del virus tenía un precio, y la cuantía de ese precio la hemos conocido con exactitud ahora, gracias a un exhaustivo informe científico publicado hace unos días: si el confinamiento se hubiera adelantado una semana, hubiéramos sufrido 23.000 muertos menos. Uno de cada cuatro españoles fallecidos por el Covid se habría salvado.

Como ha pasado un año y el aparato propagandístico y mediático del Gobierno se ha empeñado en borrarnos la memoria, conviene recordar aquellos días negros de marzo. Conviene que desmintamos ese mantra repetido hasta la saciedad por la corte sanchista, eso de que “en aquel momento nadie podía prever el desastre”. Es mentira. En esta misma página escribí aquel infausto 8 de marzo: “El Gobierno tenía hoy domingo una buena oportunidad para demostrar su sensibilidad con la epidemia adoptando alguna medida para evitar el contagio en las manifestaciones del Día de la Mujer que se prevén multitudinarias. No lo ha hecho. Ni siquiera ha pedido que se queden en casa las mujeres y hombres con algún síntoma. Parece que el alineamiento sin fisuras con la ideología de género está muy por encima de la defensa de la salud de todos los españoles”.

En aquellos días Sánchez no quería saber nada del coronavirus. Así lo conté en ese mismo artículo del 8 de marzo de 2020: “El presidente del Gobierno está desaparecido en todo lo que respecta a la pandemia. No ha querido ni quiere saber nada del asunto desde que el 25 de febrero pasado presidió una comisión interministerial en la que el inquilino de La Moncloa y sus ministros se limitaron a tomarse unos cafés, pedir tranquilidad y no tomar medida alguna. Ni habla del tema, ni se deja preguntar por los periodistas”. Ese era Pedro Sánchez. No vamos a concederle la eximente de la ignorancia porque estaba avisado. Se veía venir. Se sabía que iba a venir. Y el Gobierno no hizo sino echar gasolina al incendio de la pandemia.

Mañana volverá a haber manifestaciones por el Día de la Mujer, pero no habrá concentraciones multitudinarias en Madrid. Algo han aprendido. Sánchez ya no está dispuesto a consentir los caprichitos de la vicepresidenta consorte, porque si fuera por la marquesa de Galapagar, se volvería a repetir la bomba coronavírica. Eso sí, Irene Montero, gran instigadora de la masacre de hace un año, no acudirá a ninguna manifestación. Su situación en la cumbre de la aristocracia política le impide mezclarse con el pueblo llano. Cuando disfrutas de un chaletazo con piscina, cuesta mucho salir a la calle.

A todo esto, un año después, el doctor Sánchez mantiene la misma actitud pasota ante la pandemia. Tras provocar el desastre en la primera ola, ha dejado desarmadas a las autonomías ante la segunda y la tercera. Tampoco ahora le interesa el asunto. Ni siquiera se preocupa por las vacunas. Mientras otros países aprietan a la Unión Europea para que espabile y buscan dosis por donde las haya (da igual China que Rusia), el Gobierno de España se ha resignado al cómodo papel de distribuidor de los viales que le llegan cada semana. No ha movido un dedo para conseguir una vacuna más.

Lo extraño, lo sorprendente de esta historia es cómo hemos sobrevivido un año a la pandemia y al sanchismo-comunismo a la vez. Un milagro.