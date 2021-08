El calor derrite seseras

Estando la consejera Casado y el vicepresidente Igea de asueto, la Junta ha lanzado la autocita en Castilla y León con el objetivo no declarado de evitar que llame nadie, no vaya a ser. Al estar ambos disfrutando de su merecido descanso tras pelear, con suerte dispar y ningún acierto, con la pandemia que nos agobia desde hace año y medio, desconocemos los motivos de semejante disparate. Hasta que no vuelvan de su periodo de holganza no sabremos con certeza si nos han tomado el pelo limitando la autocita a los de más de cuarenta porque no tienen vacunas o porque el solazo les ha derretido la sesera.

La cita a la carta se había anunciado para acelerar la inmunización de los jóvenes a primeros de agosto y Casado la ha puesto en marcha tarde (la última autonomía entre las diecisiete) y encima ha dejado fuera precisamente a los jóvenes. Eso sí, dirá que ha cumplido.

También dijeron que el traslado al nuevo Hospital se haría en verano porque antes era un lío y llegado el verano resulta que, según Sacyl, es la peor época para andar con mudanzas, y que ya en otoño se verá. Mientras tanto, cientos de pacientes están hoy soportando un calor sofocante en un hospital concebido como tostadero, metidos en habitaciones dobles, con mascarilla obligatoria en todo momento, sin aire acondicionado y sin poder poner el ventilador. Enfrente, el nuevo Clínico con todas las comodidades, incluido aire acondicionado, muerto de risa desde su inauguración hace nueve meses.

Pese a todo, la incidencia en Castilla y León no es de las peores, y en Salamanca estamos en cabeza de las provincias con mejores datos. ¿Por qué? No hay una explicación convincente. Ni para esto, ni para tantas otras variables, estadísticas, circunstancias, causas y consecuencias del coronavirus. Algún día se sabrá.

Casi toda la caterva política se ha largado al monte o a la playa en estos días centrales de agosto. También el presidente del Gobierno, que, mientras nos fríe con la factura de la luz, sigue tostándose al sol de Canarias. Ayer compareció ante los medios para hablar del tiempo y para sermonearnos con que tengamos cuidado con las fogatas, los golpes de calor y todo eso. Se le olvidó explicar por qué su Gobierno no está dispuesto a quitarnos de la factura los costes añadidos que no son consumo y que son los que realmente agravan el sablazo eléctrico. También se colgó la medalla de la primera vacuna española sometida a ensayo en humanos. No se atrevió a comentar la cuantía del apoyo gubernamental a la investigación de vacunas, porque hubiera movido a risa. Lo cierto es que no le echábamos de menos y, para lo que dijo, bien podría haberse quedado disfrutando del palacio de La Mareta, ese que el rey Hussein de Jordania regaló al exiliado Juan Carlos I. Que una cosa es que el Gobierno persiga, maldiga y proscriba al ex monarca y otra que Sánchez no goce a placer de los frutos de sus andanzas.

En la edición de ‘Aló presidente’ retransmitida ayer desde Lanzarote participó la ministra de Sanidad, en calidad de florero. No sabemos si Carolina Dalias había viajado a las islas atraída por las piscinas y los amplios jardines de La Mareta o por el brillo de las instalaciones, por cuya limpieza Sánchez, del dinero de todos los españoles, ha pagado setenta mil euros (¿tan sucia la dejaron el año pasado? Desde luego, a esos precios nos hubiera salía más barato pagarle una semana en Seychelles).

En fin, que como ya todos sabemos si va a haber o no tercera dosis de recuerdo de la vacuna, como no tenemos problemas con la inmunización de los trabajadores de las residencias, como no hay quejas por el reparto selectivo de dosis (siempre en detrimento de las autonomías gobernadas por el PP, como Castilla y León) y como ya conocemos al detalle todas las especificaciones sobre el pasaporte covid, pues no hacía falta que Darias dijera nada. Allí, a la orilla del Atlántico, la ministra veía pasar la quinta ola y le decía adiós, que ya vendrá otra.