El birrete de Santa Teresa

Resulta que la Universidad de Salamanca tenía su celebración en la manga para conmemorar el centenario de la investidura honoris causa a Santa Teresa. Fue el 6 de octubre de 1922 y será este jueves, cien años después, cuando el Estudio lo festeje y con solemnidad, porque no puede ser de otra manera. Claustro y carmelitas formarán una comitiva que desde las Escuelas Menores llegue al Paraninfo cruzando el Patio de Escuelas. Luego vendrá la música del Coro Universitario, cierta recreación del acto, e intervenciones de Esther del Brío, Rosa López y Vicente González, profesores y muy metidos en el ajo, y de la escritora Mari Ángeles Pérez López, también profesora universitaria. Del mismo modo participarán la alcaldesa de Alba de Tormes, Concepción Miguélez, y la profesora y concejala abulense, Sonsoles Prieto. Ya tiene algunos nombres propios del día.

A la andariega le hubiese gustado mucho ver a mujeres –y profesoras, además—en este acto, cosa que no ocurrió en el de 1922. Porque la doctora insistía mucho en que sus monjas leyesen, una idea en la que siempre insiste Daniel Sánchez, uno de mis maestros y profundamente teresiano, y eso que a ella leer le dio más de un disgusto.

Poco protagonismo tuvieron las mujeres de hace un siglo en la investidura; las participantes, encabezadas por la marquesa viuda de Castellanos, prácticamente se limitaron a entregar joyas que financiasen el birrete doctoral de Santa Teresa, idea de un sacerdote ledesmino, José Manuel Bartolomé, muy activo en aquellos días para la investidura y todo lo que diese de sí el Tercer Centenario de la Canonización de Santa Teresa. El famoso birrete, que estará en el acto de mañana en el Paraninfo como una reliquia de aquella investidura y forma parte de los fondos del museo carmelitano de Alba de Tormes. Un birrete que Miguel de Unamuno llamó despectivamente “casquete”. A don Miguel le hubiese gustado otro tipo de acto más, digamos, literario o filosófico, lo que explica su poca implicación en la investidura. Quizá desapego. No se opuso, pero tampoco se ofreció, y su mala relación con Primo de Rivera y Alfonso XIII le hizo desaparecer de la solemne investidura. También se había invitado a Antonio Machado, que, al final, tampoco quiso participar porque no era de su agrado cierto protagonismo de la clase alta. En fin, hay un espléndido artículo de Benigno Hernández en el número 77 de la revista “Miscelánea Comillas” (fácilmente localizable en internet, como casi todo hoy) que lo explica muy bien. Las joyas de aquellas aristocráticas damas sirvieron para que se hiciese el birrete doctoral y fuera el que la reina Victoria –y no el Rey, ay, como se había dicho a las damas—se impusiera en Alba a la imagen de la Santa. Alfonso XIII le colocó la pluma que él había adquirido. Fue aquella investidura un acto solemne protagonizado por el Rector y el Obispo; el primero elogiando a la Santa y el segundo imaginando lo que ésta hubiese dicho en ese trance, recurriendo a citas de sus obras. Y llama la atención la escasez de imágenes de aquel acto.

Mañana, un siglo después, sin reyes ni protagonismo especial del Rector y el Obispo, se recuerda aquel episodio en un año muy teresiano, como el de 1922; en un marco donde la Santa, me consta, ha sido citada en más de una ocasión, y en una institución, la Universidad de Salamanca, donde ella es materia de estudio, sobre todo como figura literaria. Y mística. Y aquí es obligado recordar al gran maestro de la materia, que es Víctor García de la Concha, don Víctor. Una institución que después de investir doctora honoris causa a la de Alba hizo lo propio con otras mujeres, como Ana Blandiana, de momento la última; Kirsten Kjelsberg, la siguiente después de Santa Teresa, trescuarto de siglo más tarde; Rita Segato, María Telo, Mari Ángeles Durán, Adela Cortina, Victoria Camps, Rocío Fernández Ballesteros, y Rebeca Grynspan. Tengo una enorme curiosidad por el acto de mañana, desde el protocolo a la música y a lo que hoy, cien años después, universitarios salmantinos dicen de Santa Teresa.