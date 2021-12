Da un puñetazo en la mesa Mañueco, pasa el relevo a los votantes, y se monta el belén. Una pléyade de personajes menores entona un coro de desacompasadas declaraciones, a modo de villancico desafinado. Más navideño el “cuenta conmigo” de Ayuso que el “yo ya lo sabía” de Casado, al que la decisión cae como un aguinaldo bien calculado. Ambas figuras custodian al niño electoral junto al pesebre, pero por su empecinado enfrentamiento representan mejor a la mula y al buey que a José y María. Ayuso, Núñez Feijóo y Mañueco son en todo caso los tres Reyes magos a los que necesariamente Casado debe dirigir su carta y como no está seguro de haberse portado del todo bien este año, se desgañita solfeando: la campana gorda de la catedral se te cae encima si no me lo das.

En torno al portal, los pastorcillos cantan albricias de oportunidades, como Tudanca. El corderito Igea suena repetitivo en su victimismo, pero mira cómo beben y vuelven a beber. Y Arrimadas, asombradita por no haber escuchado nada en su última conversación con el presidente, tirita de frío al preguntarse por las intenciones de sus socios en las demás coaliciones: dime niño de quién eres todo vestidito de blanco. Vox celebra por adelantado una copiosa nevada de procuradores verdes, campana sobre campana, y el do de pecho lo dio el alcalde, asegurando que su ayuntamiento es una “roca”, sin aclarar si se refería a ese turrón de alicante que suele costarte un empaste o al de Jijona a la piedra, más amable y goloso. Cuidado alcalde, que también llaman “la roca” a Alcatraz.

Pero en este belén falta un personaje fantasma, que no aparece, pero está. Porque si elevamos la perspectiva sobre estas elecciones, más o menos a la altura de la estrella del portal, desde ahí se ve claramente que constituyen para el resto de España una suerte de invernal referéndum, un test de prueba al glorioso Adeste Fideles de Tezanos y un plebiscito orientativo sobre la gestión de Sánchez y su saldo electoral. Y Sánchez corre cierto peligro de quedar con el innombrable al aire y configurado como el caganer de este belén viviente.

A mí se me atraganta escuchar tanta declaración y tanto análisis sobre estrategia sin que nadie mencione contenidos ni programa. Se convocan elecciones y se reprocha la convocatoria sin siquiera aludir a lo hecho, a lo pendiente y a lo necesario, pero tengamos la noche en paz, puesto que Noche de paz es su esencia. A la vuelta de las fiestas espero escuchar detalladas intenciones de toda esta tropa para Castilla y León, que se juega tanto en la próxima legislatura, resuenen con alegría los cánticos de mi tierra. Y afinemos la voz porque, el 13 de febrero, nos toca cantar a nosotros.