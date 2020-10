El banquete de los idiotas

Tengo la impresión de que se equivocan quienes atribuyen a los políticos la inmensa capacidad de ocultar la verdad como principal característica de su comportamiento más natural y esperable. Felicity Kendall, la famosa actriz británica, resumía este pensamiento con un sarcasmo tan áspero que casi resultaba cándido: “Existe un medio infalible para afirmar cuándo miente un político: cuando mueve los labios”.

Qué exageración: digo yo, en primer lugar, que habrá servidores públicos que aceptarán aquel aviso evangélico de Jesús (“la verdad os hará libres”) como guía de conducta, aún sabiendo, como saben, que en algunos casos no es precisamente la libertad lo que trae la sinceridad. Las celdas de Brieva o Soto del Real, por poner dos ejemplos notorios, dan testimonio de que lo que digo se ajusta bastante bien a la realidad.

No tengo yo el grado de sinceridad como criterio único o siquiera dominante para valorar la calidad de nuestros políticos. La cosa es mucho más compleja. Insisto en declarar que la profesión de político me parece nobilísima e interesante, y que nada es peor para la vida pública que desatenderla mandando a freír espárragos a todos (o casi todos) los profesionales de la política. Recordará el lector que en la Grecia clásica los idiotas eran precisamente los ciudadanos que se desinteresaban de esa vida pública (política) para ocuparse únicamente de sus intereses propios.

El Diccionario académico es menos amistoso a la hora de precisar el significado del adjetivo ‘idiota’. La primera acepción es tan transparente que el Diccionario la anota como insulto: “Tonto o corto de entendimiento”. La segunda va por un camino similar: “Engreído sin fundamento para ello” (¿pero hay fundamentos que justifiquen el engreimiento? Las siguientes son predecibles, aunque la quinta revela otros matices: “Que carece de toda instrucción”.

Vuelvo a lo que decía antes. No pido que nuestros políticos sean ejemplarmente sinceros: yo, al menos, me conformo si mienten con cierto estilo, creyéndose cuando hablan. Lo que sí solicito es que no sean idiotas en el sentido que los griegos dieron a esa palabra, esto es, que no gasten su tiempo y nuestro dinero en defender sus intereses propios. Y también quiero que no sean idiotas (en el sentido que este adjetivo tiene en el español actual), esto es, que no sean cortos de entendimiento ni engreídos sin fundamento. Si fuera posible (espero no pasarme de exigente), mejor que no carecieran de toda instrucción (másteres aparte, claro).