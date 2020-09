C ONTROL de aforo, distancia dentro de la sala, limpieza, desinfección y empleo de mascarillas, se muestran en nuestros cines como acciones nuevas y normales para transformar una práctica cultural que comenzó antes de 1895, cuando se inventó el cinematógrafo, porque la luz de las linternas mágicas ya alumbraba las paredes de las salas y barracas de proyección de nuestros espectáculos europeos.

Hoy nos llevamos la mascarilla y hace años, la silla. Los aditamentos para disfrutar de nuestros espectáculos no son nuevos pero sí cambiantes: las gafas de 3D, los prismáticos y anteojos para poder seguir ópera o teatro, los elevadores de plástico para los niños, la comida, el coche...

Si hemos hecho un montón de cosas seculares por aumentar nuestro disfrute o por la imposición de la liturgia del espectáculo, ¡cómo no vamos a enmascararnos, distanciarnos e higienizarnos por la tierra prometida de una buena película!

La campaña por la que nos han comunicado que los cines son un lugar seguro para el espectador tiene la primera lectura en una encuesta encargada por la Federación de Cines de España. Según sus resultados, el 90 por ciento de los 13.000 espectadores que han respondido están altamente satisfechos con las nuevas medidas de seguridad e higiene implantadas. Todo ello sobre las cenizas de un año de recaudación histórica, con más de 100 millones de espectadores en las salas y un crecimiento del 37 por ciento en los últimos seis años. El cine es la principal actividad de ocio cultural realizada por los españoles fuera del hogar y sus exhibidores recibirán del ICAA ayudas directas a las salas por valor de 13.252.00 millones.

Y en esto llega la factoría Disney y, con el 75 por ciento de las salas en marcha, estrena Mulan en streaming fuera del circuito de la gran pantalla. Los exhibidores mantienen que la última de Santiago Segura ha conseguido en su estreno cifras similares a la etapa de normalidad. La primera versión de este padre peculiar recaudó 14 millones de euros, solo por detrás de El rey león, con 37 millones.

Nos invitan a olvidar todo lo que sabemos y a arrastrarnos por avenidas y arrabales del mundo digital. Comparto con Paolo Cherchi, padre del pensamiento sobre el cine, que el mundo digital fue ideado para invadir nuestras vidas, y que son nuestras ideas sobre el cine y la historia las primeras víctimas de esta convulsión. Se cumplen diez años de Instagram. Su primera imagen fue de un perro, la más popular, de un huevo.

Hemos celebrado el Día Internacional de la Alfabetización, de la gran aportación humana de leer y escribir. Pero, si bajamos los brazos, ¿quién nos enseñará a mirar? Me sigue causando la gran pantalla la misma fascinación que abrir un gran atlas cuando era pequeña, con todos los mundos en mis manos, y recorrerlos con mis pies invisibles. La tele de mi casa no me hace soñar igual. Le falta el artificio luminoso del espectáculo.